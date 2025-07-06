Салат з кабачків Копійка — простий рецепт з 3 інгредієнтів, який підкорює з першої ложки

Салат з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей кабачковий салат не потребує ані смаження, ані запікання, а смак виходить напрочуд ніжний і виразний. Усього три основні інгредієнти й ви отримаєте бюджетну, швидку та дуже смачну страву, яку можна подати як салат, закуску або навіть намазку. Ідеально для літнього столу або швидкого перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт.;

плавлений сир — 2 шт.;

часник — 2 зуб.;

окріп — для заливки;

кріп — пучок;

сіль — 1 ч. л. + на смак;

перець чорний мелений — на смак;

майонез — 1,5 ст. л.

Спосіб приготування

Кабачок нарізати кубиками, за потреби видалити серцевину. Викласти в глибоку миску, залити щойно закипілою водою так, щоб повністю покрила овочі. Додати 1 ч. л. солі, накрити кришкою й залишити на кілька хвилин.

Нарізані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Тим часом нарізати плавлений сир або натерти його на терці. Подрібнити кріп, без грубих стебел. Злити воду з кабачків і злегка обсушити.

Кабачки та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

До сиру й кропу додати теплі кабачки, подрібнений через прес часник, сіль і перець до свого смаку. Заправити майонезом, ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням можна використати сметану або натуральний йогурт замість майонезу. Подавати як салат, закуску або намазку на хліб.

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