Салат з кабачків Копійка — простий рецепт з 3 інгредієнтів, який підкорює з першої ложки

Салат з кабачками — усього 3 продукти, а так смачно і недорого
Цей кабачковий салат не потребує ані смаження, ані запікання, а смак виходить напрочуд ніжний і виразний. Усього три основні інгредієнти й ви отримаєте бюджетну, швидку та дуже смачну страву, яку можна подати як салат, закуску або навіть намазку. Ідеально для літнього столу або швидкого перекусу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- окріп — для заливки;
- кріп — пучок;
- сіль — 1 ч. л. + на смак;
- перець чорний мелений — на смак;
- майонез — 1,5 ст. л.
Спосіб приготування
Кабачок нарізати кубиками, за потреби видалити серцевину. Викласти в глибоку миску, залити щойно закипілою водою так, щоб повністю покрила овочі. Додати 1 ч. л. солі, накрити кришкою й залишити на кілька хвилин.
Тим часом нарізати плавлений сир або натерти його на терці. Подрібнити кріп, без грубих стебел. Злити воду з кабачків і злегка обсушити.
До сиру й кропу додати теплі кабачки, подрібнений через прес часник, сіль і перець до свого смаку. Заправити майонезом, ретельно перемішати.
За бажанням можна використати сметану або натуральний йогурт замість майонезу. Подавати як салат, закуску або намазку на хліб.
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