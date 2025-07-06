Салат из кабачков Копейка — простой рецепт из 3 ингредиентов, который покоряет с первой ложки

Салат с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот кабачковый салат не требует ни жарки, ни запекания, а вкус получается удивительно нежный и выразительный. Всего три основных ингредиента и вы получите бюджетное, быстрое и очень вкусное блюдо, которое можно подать как салат, закуску или даже намазку. Идеально для летнего стола или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

чеснок — 2 зуб;

кипяток — для заливки;

укроп — пучок;

соль — 1 ч. л. + по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

майонез — 1,5 ст. л.

Способ приготовления

Кабачок нарезать кубиками, при необходимости удалить сердцевину. Выложить в глубокую миску, залить только что закипевшей водой так, чтобы полностью покрыла овощи. Добавить 1 ч. л. соли, накрыть крышкой и оставить на несколько минут.

Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Тем временем нарезать плавленый сыр или натереть его на терке. Измельчить укроп, без грубых стеблей. Слить воду с кабачков и слегка обсушить.

Кабачки и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

К сыру и укропу добавить теплые кабачки, измельченный через пресс чеснок, соль и перец по своему вкусу. Заправить майонезом, тщательно перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию можно использовать сметану или натуральный йогурт вместо майонеза. Подавать как салат, закуску или намазку на хлеб.

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