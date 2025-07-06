Салат из кабачков Копейка — простой рецепт из 3 ингредиентов, который покоряет с первой ложки

Салат с кабачками — всего 3 продукта, а так вкусно и недорого
Этот кабачковый салат не требует ни жарки, ни запекания, а вкус получается удивительно нежный и выразительный. Всего три основных ингредиента и вы получите бюджетное, быстрое и очень вкусное блюдо, которое можно подать как салат, закуску или даже намазку. Идеально для летнего стола или быстрого перекуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- чеснок — 2 зуб;
- кипяток — для заливки;
- укроп — пучок;
- соль — 1 ч. л. + по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- майонез — 1,5 ст. л.
Способ приготовления
Кабачок нарезать кубиками, при необходимости удалить сердцевину. Выложить в глубокую миску, залить только что закипевшей водой так, чтобы полностью покрыла овощи. Добавить 1 ч. л. соли, накрыть крышкой и оставить на несколько минут.
Тем временем нарезать плавленый сыр или натереть его на терке. Измельчить укроп, без грубых стеблей. Слить воду с кабачков и слегка обсушить.
К сыру и укропу добавить теплые кабачки, измельченный через пресс чеснок, соль и перец по своему вкусу. Заправить майонезом, тщательно перемешать.
По желанию можно использовать сметану или натуральный йогурт вместо майонеза. Подавать как салат, закуску или намазку на хлеб.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов
Рецепт Салат "София" — удачное сочетание продуктов, вкуснее оливье.
Или предлагаем ознакомиться с рецептом болгарского салата — невероятно вкусный, съедят за минуту.
Еще советуем обратить внимание на рецепт салата из молодых огурцов и пикантной заправкой за 5 минут.
Также мы писали о рецепте салата "Надежда" — "Шуба" и "Оливье" вне конкуренции.
Рецепт салата "Татьяна" по рецепту соседки, который можно готовить все лето.
Читайте Новини.LIVE!