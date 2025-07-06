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Главная arrow Вкус arrow Салат с кабачками — всего 3 продукта, а так вкусно и недорого arrow

Салат с кабачками — всего 3 продукта, а так вкусно и недорого

6 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат из кабачков Копейка — простой рецепт из 3 ингредиентов, который покоряет с первой ложки
Салат с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот кабачковый салат не требует ни жарки, ни запекания, а вкус получается удивительно нежный и выразительный. Всего три основных ингредиента и вы получите бюджетное, быстрое и очень вкусное блюдо, которое можно подать как салат, закуску или даже намазку. Идеально для летнего стола или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт.;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • кипяток — для заливки;
  • укроп — пучок;
  • соль — 1 ч. л. + по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • майонез — 1,5 ст. л.

Способ приготовления

Кабачок нарезать кубиками, при необходимости удалить сердцевину. Выложить в глубокую миску, залить только что закипевшей водой так, чтобы полностью покрыла овощи. Добавить 1 ч. л. соли, накрыть крышкой и оставить на несколько минут.

салат з кабачками
Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Тем временем нарезать плавленый сыр или натереть его на терке. Измельчить укроп, без грубых стеблей. Слить воду с кабачков и слегка обсушить.

що приготувати з кабачків
Кабачки и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

К сыру и укропу добавить теплые кабачки, измельченный через пресс чеснок, соль и перец по своему вкусу. Заправить майонезом, тщательно перемешать.

смачний салат з кабачками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию можно использовать сметану или натуральный йогурт вместо майонеза. Подавать как салат, закуску или намазку на хлеб.

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