Салат із морським коктейлем, фетою та яйцями — легкий рецепт за 5 хвилин, який можна їсти навіть уночі

Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат стане справжнім порятунком, коли хочеться чогось смачного навіть пізно ввечері. Він не обтяжує шлунок, готується всього за п'ять хвилин і містить ідеальний баланс білків, овочів та корисного жиру. Поєднання морепродуктів, свіжого огірка, сиру фета та йогуртової заправки забезпечує насичений смак без жодного натяку на важкість.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця – 2 шт.;

огірок свіжий – 150 г;

салат айсберг – 150 г;

морський коктейль (у маслі або відварений) – 150 г;

сир фета – 50 г;

сіль – на смак;

перець чорний мелений – на смак;

йогурт класичний – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Відварити яйця круто й охолодити. Нарізати салат айсберг (або пекінську капусту), злегка прим’яти руками, щоб став м’якшим.

Салат та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Огірок нарізати середніми шматочками, не очищаючи шкірку. Яйця нарізати довільно. Сир фету порізати акуратними кубиками.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Морський коктейль злегка подрібнити ножем для зручності — зазвичай у складі є креветки, мідії, кальмари й восьминоги.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Усі інгредієнти з’єднати у глибокій мисці. Додати дрібку солі, трохи меленого перцю та заправити класичним йогуртом. За бажанням можна додати трохи соку лимона. Ретельно перемішати салат і подати до столу. За бажанням можна доповнити зеленою цибулею або іншою зеленню.

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