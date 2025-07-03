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Салат, який можна їсти навіть уночі — готувати лише 5 хвилин

3 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат із морським коктейлем, фетою та яйцями — легкий рецепт за 5 хвилин, який можна їсти навіть уночі
Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат стане справжнім порятунком, коли хочеться чогось смачного навіть пізно ввечері. Він не обтяжує шлунок, готується всього за п'ять хвилин і містить ідеальний баланс білків, овочів та корисного жиру. Поєднання морепродуктів, свіжого огірка, сиру фета та йогуртової заправки забезпечує насичений смак без жодного натяку на важкість.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця – 2 шт.;
  • огірок свіжий – 150 г;
  • салат айсберг – 150 г;
  • морський коктейль (у маслі або відварений) – 150 г;
  • сир фета – 50 г;
  • сіль – на смак;
  • перець чорний мелений – на смак;
  • йогурт класичний – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Відварити яйця круто й охолодити. Нарізати салат айсберг (або пекінську капусту), злегка прим’яти руками, щоб став м’якшим.

салат із морським коктейлем, фетою та яйцями
Салат та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Огірок нарізати середніми шматочками, не очищаючи шкірку. Яйця нарізати довільно. Сир фету порізати акуратними кубиками.

легкий салат із морським коктейлем, фетою та яйцями
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Морський коктейль злегка подрібнити ножем для зручності — зазвичай у складі є креветки, мідії, кальмари й восьминоги.

смачний салат із морським коктейлем, фетою та яйцями
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Усі інгредієнти з’єднати у глибокій мисці. Додати дрібку солі, трохи меленого перцю та заправити класичним йогуртом. За бажанням можна додати трохи соку лимона. Ретельно перемішати салат і подати до столу. За бажанням можна доповнити зеленою цибулею або іншою зеленню.

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