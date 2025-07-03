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Салат, который можно есть даже ночью — готовить всего 5 минут

3 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с морским коктейлем, фетой и яйцами — легкий рецепт за 5 минут, который можно есть даже ночью
Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат станет настоящим спасением, когда хочется чего-то вкусного даже поздно вечером. Он не отягощает желудок, готовится всего за пять минут и содержит идеальный баланс белков, овощей и полезного жира. Сочетание морепродуктов, свежего огурца, сыра фета и йогуртовой заправки обеспечивает насыщенный вкус без всякого намека на тяжесть.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • огурец свежий — 150 г;
  • салат айсберг — 150 г;
  • морской коктейль (в масле или отварной) — 150 г;
  • сыр фета — 50 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • йогурт классический — 2 ст. л.

Способ приготовления

Отварить яйца вкрутую и охладить. Нарезать салат айсберг (или пекинскую капусту), слегка примять руками, чтобы стал мягче.

салат із морським коктейлем, фетою та яйцями
Салат и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Огурец нарезать средними кусочками, не очищая кожуру. Яйца нарезать произвольно. Сыр фету порезать аккуратными кубиками.

легкий салат із морським коктейлем, фетою та яйцями
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Морской коктейль слегка измельчить ножом для удобства — обычно в составе есть креветки, мидии, кальмары и осьминоги.

смачний салат із морським коктейлем, фетою та яйцями
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Все ингредиенты соединить в глубокой миске. Добавить щепотку соли, немного молотого перца и заправить классическим йогуртом. По желанию можно добавить немного сока лимона. Тщательно перемешать салат и подать к столу. По желанию можно дополнить зеленым луком или другой зеленью.

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