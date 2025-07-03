Салат с морским коктейлем, фетой и яйцами — легкий рецепт за 5 минут, который можно есть даже ночью

Легкий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат станет настоящим спасением, когда хочется чего-то вкусного даже поздно вечером. Он не отягощает желудок, готовится всего за пять минут и содержит идеальный баланс белков, овощей и полезного жира. Сочетание морепродуктов, свежего огурца, сыра фета и йогуртовой заправки обеспечивает насыщенный вкус без всякого намека на тяжесть.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

огурец свежий — 150 г;

салат айсберг — 150 г;

морской коктейль (в масле или отварной) — 150 г;

сыр фета — 50 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

йогурт классический — 2 ст. л.

Способ приготовления

Отварить яйца вкрутую и охладить. Нарезать салат айсберг (или пекинскую капусту), слегка примять руками, чтобы стал мягче.

Салат и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Огурец нарезать средними кусочками, не очищая кожуру. Яйца нарезать произвольно. Сыр фету порезать аккуратными кубиками.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Морской коктейль слегка измельчить ножом для удобства — обычно в составе есть креветки, мидии, кальмары и осьминоги.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Все ингредиенты соединить в глубокой миске. Добавить щепотку соли, немного молотого перца и заправить классическим йогуртом. По желанию можно добавить немного сока лимона. Тщательно перемешать салат и подать к столу. По желанию можно дополнить зеленым луком или другой зеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Рецепт Салат "София" — удачное сочетание продуктов, вкуснее оливье.

Или предлагаем ознакомиться с рецептом болгарского салата — невероятно вкусный, съедят за минуту.

Еще советуем обратить внимание на рецепт салата из молодых огурцов и пикантной заправкой за 5 минут.

Также мы писали о рецепте салата "Надежда" — "Шуба" и "Оливье" вне конкуренции.

Рецепт салата "Татьяна" по рецепту соседки, который можно готовить все лето.