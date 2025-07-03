Салат с морским коктейлем, фетой и яйцами — легкий рецепт за 5 минут, который можно есть даже ночью

Салат, который можно есть даже ночью — готовить всего 5 минут
Этот салат станет настоящим спасением, когда хочется чего-то вкусного даже поздно вечером. Он не отягощает желудок, готовится всего за пять минут и содержит идеальный баланс белков, овощей и полезного жира. Сочетание морепродуктов, свежего огурца, сыра фета и йогуртовой заправки обеспечивает насыщенный вкус без всякого намека на тяжесть.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- огурец свежий — 150 г;
- салат айсберг — 150 г;
- морской коктейль (в масле или отварной) — 150 г;
- сыр фета — 50 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- йогурт классический — 2 ст. л.
Способ приготовления
Отварить яйца вкрутую и охладить. Нарезать салат айсберг (или пекинскую капусту), слегка примять руками, чтобы стал мягче.
Огурец нарезать средними кусочками, не очищая кожуру. Яйца нарезать произвольно. Сыр фету порезать аккуратными кубиками.
Морской коктейль слегка измельчить ножом для удобства — обычно в составе есть креветки, мидии, кальмары и осьминоги.
Все ингредиенты соединить в глубокой миске. Добавить щепотку соли, немного молотого перца и заправить классическим йогуртом. По желанию можно добавить немного сока лимона. Тщательно перемешать салат и подать к столу. По желанию можно дополнить зеленым луком или другой зеленью.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов
Рецепт Салат "София" — удачное сочетание продуктов, вкуснее оливье.
Или предлагаем ознакомиться с рецептом болгарского салата — невероятно вкусный, съедят за минуту.
Еще советуем обратить внимание на рецепт салата из молодых огурцов и пикантной заправкой за 5 минут.
Также мы писали о рецепте салата "Надежда" — "Шуба" и "Оливье" вне конкуренции.
Рецепт салата "Татьяна" по рецепту соседки, который можно готовить все лето.
Читайте Новини.LIVE!