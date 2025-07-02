Кабачки по-корейськи з часником і спеціями — пікантний салат на кожен день літа

Рецепт салату з кабачків "по-корейськи" — улюблений на літо
Цей салат з кабачків по-корейськи стане улюбленою стравою літа: хрусткий, ароматний і з приємною гостринкою. Кабачки швидко маринуються у спеціях, зберігаючи свою текстуру, а завдяки гарячій ароматизованій олії смак стає ще глибшим. Ідеально до м’яса, гарніру чи просто на хліб.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачки — 900 г;
- перець солодкий або гострий — 100 г;
- селера — 50 г;
- кріп — 20 г;
- часник — 2–3 зуб.;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- оцет 70% — 1 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- мелений гострий перець — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Кабачки нарізати кружальцями, посолити, перемішати та залишити на 1 годину, періодично перемішуючи, щоб овочі пустили сік. Потім добре відтиснути та перекласти в глибоку миску.
Додати нарізаний тонкою соломкою перець (солодкий або гострий), дрібно подрібнений селеру, зелень кропу, натертий часник, цукор, мелений чорний перець, коріандр і оцет. Перемішати.
В окремому сотейнику розігріти олію, додати до неї мелений гострий перець і паприку. Як тільки закипить — тримати на вогні 10–15 секунд, потім одразу вилити гарячу олію на овочі зі спеціями.
Все ретельно перемішати — салат готовий. Подавати одразу або залишити настоятись кілька годин у холодильнику.
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