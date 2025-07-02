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Головна arrow Смак arrow Рецепт салату з кабачків "по-корейськи" — улюблений на літо arrow

Рецепт салату з кабачків "по-корейськи" — улюблений на літо

2 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Кабачки по-корейськи з часником і спеціями — пікантний салат на кожен день літа
Салат з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат з кабачків по-корейськи стане улюбленою стравою літа: хрусткий, ароматний і з приємною гостринкою. Кабачки швидко маринуються у спеціях, зберігаючи свою текстуру, а завдяки гарячій ароматизованій олії смак стає ще глибшим. Ідеально до м’яса, гарніру чи просто на хліб.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 900 г;
  • перець солодкий або гострий — 100 г;
  • селера — 50 г;
  • кріп — 20 г;
  • часник — 2–3 зуб.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • оцет 70% — 1 ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • мелений гострий перець — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружальцями, посолити, перемішати та залишити на 1 годину, періодично перемішуючи, щоб овочі пустили сік. Потім добре відтиснути та перекласти в глибоку миску.

смачний рецепт салату
Нарізані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізаний тонкою соломкою перець (солодкий або гострий), дрібно подрібнений селеру, зелень кропу, натертий часник, цукор, мелений чорний перець, коріандр і оцет. Перемішати.

смачний рецепт салату з кабачків
Зелень та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

В окремому сотейнику розігріти олію, додати до неї мелений гострий перець і паприку. Як тільки закипить — тримати на вогні 10–15 секунд, потім одразу вилити гарячу олію на овочі зі спеціями.

рецепт салату з кабачків та перців
Готові кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Все ретельно перемішати — салат готовий. Подавати одразу або залишити настоятись кілька годин у холодильнику.

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