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Салат "Курочка Ряба" за рецептом свекрухи — ніколи не набридає

30 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Курочка Ряба з м’ясом і грибами — класичний рецепт від свекрухи, який завжди перемагає
Салат "Курочка Ряба". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Курочка Ряба" — це перевірена часом класика, яку готують у багатьох родинах на свята та для гостей. Завдяки поєднанню ніжного курячого м’яса, грибів, яєць і пікантної гірчиці салат виходить соковитим, ароматним і дуже ситним. А ще він готується швидко й просто, тож ідеально підходить навіть на кожен день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе (відварене) — 600 г;
  • яйця (варені) — 5 шт.;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • мариновані гриби — 200 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • гірчиця в зернах — 1,5 ч. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • майонез або олія — для заправки.

Спосіб приготування

Нарізати відварене куряче філе дрібним кубиком. Яйця також подрібнити, додати до м’яса.

салат з куркою та яйцями
Яйця та гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Висипати в миску кукурудзу без рідини та нарізані мариновані гриби. Дрібно посікти зелену цибулю, додати до салату.

смачний салат з куркою та яйцями
Додавання майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити гірчицею в зернах, сіллю, перцем і майонезом або ароматною олією.

салат Курочка Ряба з м’ясом і грибами
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Ретельно перемішати та подати одразу або трохи охолодити в холодильнику.

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