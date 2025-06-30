Салат Курочка Ряба з м’ясом і грибами — класичний рецепт від свекрухи, який завжди перемагає

Салат "Курочка Ряба". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Курочка Ряба" — це перевірена часом класика, яку готують у багатьох родинах на свята та для гостей. Завдяки поєднанню ніжного курячого м’яса, грибів, яєць і пікантної гірчиці салат виходить соковитим, ароматним і дуже ситним. А ще він готується швидко й просто, тож ідеально підходить навіть на кожен день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряче філе (відварене) — 600 г;

яйця (варені) — 5 шт.;

кукурудза консервована — 1 банка;

мариновані гриби — 200 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

гірчиця в зернах — 1,5 ч. л.;

сіль, перець — до свого смаку;

майонез або олія — для заправки.

Спосіб приготування

Нарізати відварене куряче філе дрібним кубиком. Яйця також подрібнити, додати до м’яса.

Яйця та гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Висипати в миску кукурудзу без рідини та нарізані мариновані гриби. Дрібно посікти зелену цибулю, додати до салату.

Додавання майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити гірчицею в зернах, сіллю, перцем і майонезом або ароматною олією.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Ретельно перемішати та подати одразу або трохи охолодити в холодильнику.

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