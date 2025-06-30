Салат Курочка Ряба з м’ясом і грибами — класичний рецепт від свекрухи, який завжди перемагає

Салат "Курочка Ряба" за рецептом свекрухи — ніколи не набридає
Салат "Курочка Ряба" — це перевірена часом класика, яку готують у багатьох родинах на свята та для гостей. Завдяки поєднанню ніжного курячого м’яса, грибів, яєць і пікантної гірчиці салат виходить соковитим, ароматним і дуже ситним. А ще він готується швидко й просто, тож ідеально підходить навіть на кожен день.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе (відварене) — 600 г;
- яйця (варені) — 5 шт.;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- мариновані гриби — 200 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- гірчиця в зернах — 1,5 ч. л.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- майонез або олія — для заправки.
Спосіб приготування
Нарізати відварене куряче філе дрібним кубиком. Яйця також подрібнити, додати до м’яса.
Висипати в миску кукурудзу без рідини та нарізані мариновані гриби. Дрібно посікти зелену цибулю, додати до салату.
Заправити гірчицею в зернах, сіллю, перцем і майонезом або ароматною олією.
Ретельно перемішати та подати одразу або трохи охолодити в холодильнику.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів
Рецепт Салат "Софія" — вдале поєднання продуктів, смачніше за олів'є.
Або пропонуємо ознайомитися з рецептом болгарського салату — неймовірно смачний, з'їдять за хвилину.
Ще радимо звернути увагу на рецепт салату з молодих огірків та пікантною заправкою за 5 хвилин.
Також ми писали про рецепт салату "Надія" — "Шуба" та "Олівʼє" поза конкуренцією.
Рецепт салату "Тетяна" за рецептом сусідки, який можна готувати все літо.
Читайте Новини.LIVE!