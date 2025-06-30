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Главная arrow Вкус arrow Салат "Курочка Ряба" по рецепту свекрови — никогда не надоедает arrow

Салат "Курочка Ряба" по рецепту свекрови — никогда не надоедает

30 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Курочка Ряба с мясом и грибами — классический рецепт от свекрови, который всегда побеждает
Салат "Курочка Ряба". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат "Курочка Ряба" — это проверенная временем классика, которую готовят во многих семьях на праздники и для гостей. Благодаря сочетанию нежного куриного мяса, грибов, яиц и пикантной горчицы салат получается сочным, ароматным и очень сытным. А еще он готовится быстро и просто, поэтому идеально подходит даже на каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриное филе (отварное) — 600 г;
  • яйца (вареные) — 5 шт.;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • маринованные грибы — 200 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • горчица в зернах — 1,5 ч. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • майонез или растительное масло — для заправки.

Способ приготовления

Нарезать отваренное куриное филе мелким кубиком. Яйца также измельчить, добавить к мясу.

салат з куркою та яйцями
Яйца и грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Высыпать в миску кукурузу без жидкости и нарезанные маринованные грибы. Мелко нарезать зеленый лук, добавить к салату.

смачний салат з куркою та яйцями
Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить горчицей в зернах, солью, перцем и майонезом или ароматным маслом.

салат Курочка Ряба з м’ясом і грибами
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Тщательно перемешать и подать сразу или немного охладить в холодильнике.

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