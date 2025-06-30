Салат Курочка Ряба с мясом и грибами — классический рецепт от свекрови, который всегда побеждает

Салат "Курочка Ряба". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Курочка Ряба" — это проверенная временем классика, которую готовят во многих семьях на праздники и для гостей. Благодаря сочетанию нежного куриного мяса, грибов, яиц и пикантной горчицы салат получается сочным, ароматным и очень сытным. А еще он готовится быстро и просто, поэтому идеально подходит даже на каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриное филе (отварное) — 600 г;

яйца (вареные) — 5 шт.;

кукуруза консервированная — 1 банка;

маринованные грибы — 200 г;

зеленый лук — 1 пучок;

горчица в зернах — 1,5 ч. л.;

соль, перец — по своему вкусу;

майонез или растительное масло — для заправки.

Способ приготовления

Нарезать отваренное куриное филе мелким кубиком. Яйца также измельчить, добавить к мясу.

Яйца и грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Высыпать в миску кукурузу без жидкости и нарезанные маринованные грибы. Мелко нарезать зеленый лук, добавить к салату.

Добавление майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить горчицей в зернах, солью, перцем и майонезом или ароматным маслом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Тщательно перемешать и подать сразу или немного охладить в холодильнике.

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