Салат Курочка Ряба с мясом и грибами — классический рецепт от свекрови, который всегда побеждает

Салат "Курочка Ряба" по рецепту свекрови — никогда не надоедает
Салат "Курочка Ряба" — это проверенная временем классика, которую готовят во многих семьях на праздники и для гостей. Благодаря сочетанию нежного куриного мяса, грибов, яиц и пикантной горчицы салат получается сочным, ароматным и очень сытным. А еще он готовится быстро и просто, поэтому идеально подходит даже на каждый день.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе (отварное) — 600 г;
- яйца (вареные) — 5 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- маринованные грибы — 200 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- горчица в зернах — 1,5 ч. л.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- майонез или растительное масло — для заправки.
Способ приготовления
Нарезать отваренное куриное филе мелким кубиком. Яйца также измельчить, добавить к мясу.
Высыпать в миску кукурузу без жидкости и нарезанные маринованные грибы. Мелко нарезать зеленый лук, добавить к салату.
Заправить горчицей в зернах, солью, перцем и майонезом или ароматным маслом.
Тщательно перемешать и подать сразу или немного охладить в холодильнике.
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