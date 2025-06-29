Рецепт салату Ненажера з куркою, маринованими огірками та яблуком — поживно і дуже смачно

Знаменитий салат "Ненажера" — змішати курку й кілька продуктів
Цей салат отримав назву не випадково — його хочеться з’їсти ще до того, як охолоне. Пікантне поєднання курятини, хрумкого яблука, маринованих огірків і ароматного часнику створює насичений смак, який запам’ятовується з першої ложки. Ідеальний варіант для ситної вечері або святкового столу, коли хочеться здивувати й нагодувати водночас.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- філе курячого стегна — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- мариновані огірки — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — на смак;
- чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю тонкими пір’їнами. Очистити яблуко від шкірки й серцевини, нарізати соломкою. Огірки порізати на тонкі брусочки, розрізати навпіл, щоб шматочки були коротші.
Відварити філе курячого стегна до готовності, остудити та розібрати руками на волокна. Моркву натерти на великій тертці.
На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити цибулю до золотистого кольору. Перекласти в миску. У тій самій сковороді обсмажити терту моркву до м’якості, остудити.
З’єднати в мисці курятину, огірки, яблуко, обсмажені цибулю та моркву. Додати подрібнений часник, сіль, перець і майонез. Ретельно перемішати. Подавати з руколою або іншою зеленню, за бажанням прикрасити зеленню.
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