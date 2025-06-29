Рецепт салату Ненажера з куркою, маринованими огірками та яблуком — поживно і дуже смачно

Салат "Ненажера". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат отримав назву не випадково — його хочеться з’їсти ще до того, як охолоне. Пікантне поєднання курятини, хрумкого яблука, маринованих огірків і ароматного часнику створює насичений смак, який запам’ятовується з першої ложки. Ідеальний варіант для ситної вечері або святкового столу, коли хочеться здивувати й нагодувати водночас.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

філе курячого стегна — 250 г;

цибуля — 1 шт.;

яблуко — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

мариновані огірки — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — на смак;

чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю тонкими пір’їнами. Очистити яблуко від шкірки й серцевини, нарізати соломкою. Огірки порізати на тонкі брусочки, розрізати навпіл, щоб шматочки були коротші.

Інгредієнти для страви. Фото: smachnenke.com.ua

Відварити філе курячого стегна до готовності, остудити та розібрати руками на волокна. Моркву натерти на великій тертці.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити цибулю до золотистого кольору. Перекласти в миску. У тій самій сковороді обсмажити терту моркву до м’якості, остудити.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати в мисці курятину, огірки, яблуко, обсмажені цибулю та моркву. Додати подрібнений часник, сіль, перець і майонез. Ретельно перемішати. Подавати з руколою або іншою зеленню, за бажанням прикрасити зеленню.

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