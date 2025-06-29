Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Знаменитий салат "Ненажера" — змішати курку й кілька продуктів arrow

Знаменитий салат "Ненажера" — змішати курку й кілька продуктів

29 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт салату Ненажера з куркою, маринованими огірками та яблуком — поживно і дуже смачно
Салат "Ненажера". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат отримав назву не випадково — його хочеться з’їсти ще до того, як охолоне. Пікантне поєднання курятини, хрумкого яблука, маринованих огірків і ароматного часнику створює насичений смак, який запам’ятовується з першої ложки. Ідеальний варіант для ситної вечері або святкового столу, коли хочеться здивувати й нагодувати водночас.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • філе курячого стегна — 250 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • мариновані огірки — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — на смак;
  • чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю тонкими пір’їнами. Очистити яблуко від шкірки й серцевини, нарізати соломкою. Огірки порізати на тонкі брусочки, розрізати навпіл, щоб шматочки були коротші.

рецепт салата з куркою
Інгредієнти для страви. Фото: smachnenke.com.ua

Відварити філе курячого стегна до готовності, остудити та розібрати руками на волокна. Моркву натерти на великій тертці.

рецепт ситного салата з куркою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити цибулю до золотистого кольору. Перекласти в миску. У тій самій сковороді обсмажити терту моркву до м’якості, остудити.

ситний рецепт салата з куркою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати в мисці курятину, огірки, яблуко, обсмажені цибулю та моркву. Додати подрібнений часник, сіль, перець і майонез. Ретельно перемішати. Подавати з руколою або іншою зеленню, за бажанням прикрасити зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Рецепт Салат "Софія" — вдале поєднання продуктів, смачніше за олів'є

Або пропонуємо ознайомитися з рецептом болгарського салату — неймовірно смачний, з'їдять за хвилину. 

Ще радимо звернути увагу на рецепт салату з молодих огірків та пікантною заправкою за 5 хвилин. 

Також ми писали про рецепт салату "Надія" — "Шуба" та "Олівʼє" поза конкуренцією. 

Рецепт салату "Тетяна" за рецептом сусідки, який можна готувати все літо

морква салат яблука рецепт курка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації