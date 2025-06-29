Рецепт салата Обжора с курицей, маринованными огурцами и яблоком — питательно и очень вкусно

Знаменитый салат "Обжора" — смешать курицу и несколько продуктов
Этот салат получил название не случайно — его хочется съесть еще до того, как остынет. Пикантное сочетание курятины, хрустящего яблока, маринованных огурцов и ароматного чеснока создает насыщенный вкус, который запоминается с первой ложки. Идеальный вариант для сытного ужина или праздничного стола, когда хочется удивить и накормить одновременно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- филе куриного бедра — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать лук тонкими перьями. Очистить яблоко от кожуры и сердцевины, нарезать соломкой. Огурцы порезать на тонкие брусочки, разрезать пополам, чтобы кусочки были короче.
Отварить филе куриного бедра до готовности, остудить и разобрать руками на волокна. Морковь натереть на крупной терке.
На сковороде с небольшим количеством масла обжарить лук до золотистого цвета. Переложить в миску. В той же сковороде обжарить тертую морковь до мягкости, остудить.
Соединить в миске курятину, огурцы, яблоко, обжаренные лук и морковь. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и майонез. Тщательно перемешать. Подавать с рукколой или другой зеленью, по желанию украсить зеленью.
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