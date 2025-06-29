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Знаменитый салат "Обжора" — смешать курицу и несколько продуктов

29 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт салата Обжора с курицей, маринованными огурцами и яблоком — питательно и очень вкусно
Салат "Обжора". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат получил название не случайно — его хочется съесть еще до того, как остынет. Пикантное сочетание курятины, хрустящего яблока, маринованных огурцов и ароматного чеснока создает насыщенный вкус, который запоминается с первой ложки. Идеальный вариант для сытного ужина или праздничного стола, когда хочется удивить и накормить одновременно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • филе куриного бедра — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • маринованные огурцы — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать лук тонкими перьями. Очистить яблоко от кожуры и сердцевины, нарезать соломкой. Огурцы порезать на тонкие брусочки, разрезать пополам, чтобы кусочки были короче.

рецепт салата з куркою
Ингредиенты для блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Отварить филе куриного бедра до готовности, остудить и разобрать руками на волокна. Морковь натереть на крупной терке.

рецепт ситного салата з куркою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде с небольшим количеством масла обжарить лук до золотистого цвета. Переложить в миску. В той же сковороде обжарить тертую морковь до мягкости, остудить.

ситний рецепт салата з куркою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить в миске курятину, огурцы, яблоко, обжаренные лук и морковь. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и майонез. Тщательно перемешать. Подавать с рукколой или другой зеленью, по желанию украсить зеленью.

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