Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Ніжний, соковитий салат всі випадки життя — літній фаворит arrow

Ніжний, соковитий салат всі випадки життя — літній фаворит

27 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт ніжного салату з крабовими паличками, редискою та сирком — легкий варіант для літа й свят
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат — справжня знахідка для будь-якої нагоди. Він одночасно легкий, соковитий і поживний. Ніжна текстура крабових паличок, свіжість огірка та редиски, аромат часнику й вершковість сирка створюють ідеальний баланс смаку. Салат можна податий на святковий стіл, і до обіду, і навіть взяти з собою на природу — він завжди буде доречним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • редиска — 250 г;
  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт.;
  • майонез, густий йогурт або сметана — до свого смаку;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • зелена цибуля — для подачі.

Спосіб приготування

Натерти крабові палички на великій тертці, викласти першим шаром на тарілку. Змішати майонез із подрібненим часником, нанести тонку сітку поверх крабових паличок.

Свіжий огірок нарізати тонкою соломкою, викласти другим шаром, знову зробити сітку з соусу.

рецепт нового салату з крабовими паличками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлені сирки заздалегідь помістити в морозильник на 20 хвилин, потім натерти на великій тертці, змастивши її олією, і викласти третім шаром.

Редиску натерти на великій тертці, викласти останнім шаром, зверху нанести сітку з майонезу або іншого обраного соусу. Посипати салат дрібно нарізаною зеленою цибулею. Подавати охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Рецепт Салат "Софія" — вдале поєднання продуктів, смачніше за олів'є

Або пропонуємо ознайомитися з рецептом болгарського салату — неймовірно смачний, з'їдять за хвилину. 

Ще радимо звернути увагу на рецепт салату з молодих огірків та пікантною заправкою за 5 хвилин. 

Також ми писали про рецепт салату "Надія" — "Шуба" та "Олівʼє" поза конкуренцією. 

Рецепт салату "Тетяна" за рецептом сусідки, який можна готувати все літо

салат редиска рецепт крабові палички крабовий салат
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації