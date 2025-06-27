Рецепт ніжного салату з крабовими паличками, редискою та сирком — легкий варіант для літа й свят

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня знахідка для будь-якої нагоди. Він одночасно легкий, соковитий і поживний. Ніжна текстура крабових паличок, свіжість огірка та редиски, аромат часнику й вершковість сирка створюють ідеальний баланс смаку. Салат можна податий на святковий стіл, і до обіду, і навіть взяти з собою на природу — він завжди буде доречним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

редиска — 250 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

плавлені сирки — 2 шт.;

майонез, густий йогурт або сметана — до свого смаку;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець — до свого смаку;

зелена цибуля — для подачі.

Спосіб приготування

Натерти крабові палички на великій тертці, викласти першим шаром на тарілку. Змішати майонез із подрібненим часником, нанести тонку сітку поверх крабових паличок.

Свіжий огірок нарізати тонкою соломкою, викласти другим шаром, знову зробити сітку з соусу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлені сирки заздалегідь помістити в морозильник на 20 хвилин, потім натерти на великій тертці, змастивши її олією, і викласти третім шаром.

Редиску натерти на великій тертці, викласти останнім шаром, зверху нанести сітку з майонезу або іншого обраного соусу. Посипати салат дрібно нарізаною зеленою цибулею. Подавати охолодженим.

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