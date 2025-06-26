Салат Зевс — рецепт простіший за Олівʼє, а смак ще кращий

Салат "Зевс". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить класику, але хоче легшої та сучаснішої версії. Замість важкого майонезу — сметанна заправка з лимонним соком, медом і гірчицею. Курка, яйця, огірок і зелений горошок роблять салат "Зевс" поживним, але водночас свіжим. Він готується просто, виглядає святково й неодмінно сподобається всім за столом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряче філе відварене — 1 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

зелений горошок консервований — 200 г;

зелень — кріп, зелена цибуля.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

мед — 0,5 ч. л.;

гірчиця — 0,5–1 ч. л.;

сік лимона — 1 ч. л.;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати відварене куряче філе невеликими кубиками та викласти у глибоку миску.

Варені яйця та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Подрібнити варені яйця й огірок, додати до м’яса. Висипати горошок і дрібно нарізану зелень.

Куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо приготувати заправку: змішати сметану, мед, гірчицю, сік лимона, сіль та перець.

Зелень та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Полити салат і добре перемішати. Перед подачею охолодити 10–15 хвилин у холодильнику.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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