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Головна arrow Смак arrow Салат "Зевс" — головний конкурент Олівʼє, рецепт виграє смаком arrow

Салат "Зевс" — головний конкурент Олівʼє, рецепт виграє смаком

26 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Зевс — рецепт простіший за Олівʼє, а смак ще кращий
Салат "Зевс". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить класику, але хоче легшої та сучаснішої версії. Замість важкого майонезу — сметанна заправка з лимонним соком, медом і гірчицею. Курка, яйця, огірок і зелений горошок роблять салат "Зевс" поживним, але водночас свіжим. Він готується просто, виглядає святково й неодмінно сподобається всім за столом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе відварене — 1 шт.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • зелений горошок консервований — 200 г;
  • зелень — кріп, зелена цибуля.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • мед — 0,5 ч. л.;
  • гірчиця — 0,5–1 ч. л.;
  • сік лимона — 1 ч. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати відварене куряче філе невеликими кубиками та викласти у глибоку миску.

рецепт салату з курячим філе
Варені яйця та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Подрібнити варені яйця й огірок, додати до м’яса. Висипати горошок і дрібно нарізану зелень.

рецепт салату замість Олівʼє
Куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо приготувати заправку: змішати сметану, мед, гірчицю, сік лимона, сіль та перець.

рецепт салату , схоже на Олівʼє
Зелень та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Полити салат і добре перемішати. Перед подачею охолодити 10–15 хвилин у холодильнику.

простий рецепт салату , схоже на Олівʼє
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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