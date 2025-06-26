Салат Зевс — рецепт простіший за Олівʼє, а смак ще кращий

Салат "Зевс" — головний конкурент Олівʼє, рецепт виграє смаком
Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить класику, але хоче легшої та сучаснішої версії. Замість важкого майонезу — сметанна заправка з лимонним соком, медом і гірчицею. Курка, яйця, огірок і зелений горошок роблять салат "Зевс" поживним, але водночас свіжим. Він готується просто, виглядає святково й неодмінно сподобається всім за столом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе відварене — 1 шт.;
- яйця варені — 2 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- зелений горошок консервований — 200 г;
- зелень — кріп, зелена цибуля.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- мед — 0,5 ч. л.;
- гірчиця — 0,5–1 ч. л.;
- сік лимона — 1 ч. л.;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Нарізати відварене куряче філе невеликими кубиками та викласти у глибоку миску.
Подрібнити варені яйця й огірок, додати до м’яса. Висипати горошок і дрібно нарізану зелень.
Окремо приготувати заправку: змішати сметану, мед, гірчицю, сік лимона, сіль та перець.
Полити салат і добре перемішати. Перед подачею охолодити 10–15 хвилин у холодильнику.
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