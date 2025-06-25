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Салат з помідорами "Рожевий фламінго" — рецепт у скарбничку

25 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Рожевий фламінго з куркою, шинкою та овочами — рецепт на літо
Салат з помідорами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат — знахідка для тих, хто любить поєднання соковитих овочів і ніжного м’яса. Курка, шинка, томати й солодкий перець утворюють ідеальну гармонію смаку, а легка пікантність часнику додає характеру. Готується за лічені хвилини, виглядає яскраво і стане улюбленцем не лише на щодень, а й на святковому столі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • куряче стегно — 1 шт.;
  • шинка — 100–150 г;
  • помідори — 2 шт.;
  • солодкий перець — 0,5 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • кріп — для подачі.

Спосіб приготування

Відварити куряче стегно у підсоленій воді. Залишити охолоджуватися прямо в бульйоні, щоб м’ясо зберегло м’якість. Нарізати невеликими шматочками.

рецепт салату з помідорами
Солодкий перець. Фото: smachnenke.com.ua

Шинку нарізати тонкою соломкою, приблизно так само, як і курку. Помідори розрізати, видалити рідку м’якоть, щоб салат не був водянистим, а м’яку частину нарізати кубиками.

рецепт салату з помідорами та куркою
Салат з помідорами та куркою. Фото: smachnenke.com.ua

Половину солодкого перцю також подрібнити. Усі інгредієнти перекласти до миски. Додати подрібнений часник, трохи солі та перцю. Заправити майонезом, добре перемішати. Перед подачею посипати подрібненим кропом. Салат виходить соковитий, з легкою пікантністю й чудовим смаковим балансом.

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