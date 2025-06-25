Салат Рожевий фламінго з куркою, шинкою та овочами — рецепт на літо

Салат з помідорами "Рожевий фламінго" — рецепт у скарбничку
Цей салат — знахідка для тих, хто любить поєднання соковитих овочів і ніжного м’яса. Курка, шинка, томати й солодкий перець утворюють ідеальну гармонію смаку, а легка пікантність часнику додає характеру. Готується за лічені хвилини, виглядає яскраво і стане улюбленцем не лише на щодень, а й на святковому столі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряче стегно — 1 шт.;
- шинка — 100–150 г;
- помідори — 2 шт.;
- солодкий перець — 0,5 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль, перець — до свого смаку;
- майонез — 1 ст. л.;
- кріп — для подачі.
Спосіб приготування
Відварити куряче стегно у підсоленій воді. Залишити охолоджуватися прямо в бульйоні, щоб м’ясо зберегло м’якість. Нарізати невеликими шматочками.
Шинку нарізати тонкою соломкою, приблизно так само, як і курку. Помідори розрізати, видалити рідку м’якоть, щоб салат не був водянистим, а м’яку частину нарізати кубиками.
Половину солодкого перцю також подрібнити. Усі інгредієнти перекласти до миски. Додати подрібнений часник, трохи солі та перцю. Заправити майонезом, добре перемішати. Перед подачею посипати подрібненим кропом. Салат виходить соковитий, з легкою пікантністю й чудовим смаковим балансом.
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