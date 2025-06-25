Салат Розовый фламинго с курицей, ветчиной и овощами — рецепт на лето

Салат с помидорами "Розовый фламинго" — рецепт в копилку
Этот салат — находка для тех, кто любит сочетание сочных овощей и нежного мяса. Курица, ветчина, томаты и сладкий перец образуют идеальную гармонию вкуса, а легкая пикантность чеснока добавляет характера. Готовится за считанные минуты, выглядит ярко и станет любимцем не только на каждый день, но и на праздничном столе.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриное бедро — 1 шт.;
- ветчина — 100-150 г;
- помидоры — 2 шт.;
- сладкий перец — 0,5 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, перец — по своему вкусу;
- майонез — 1 ст. л.;
- укроп — для подачи.
Способ приготовления
Отварить куриное бедро в подсоленной воде. Оставить охлаждаться прямо в бульоне, чтобы мясо сохранило мягкость. Нарезать небольшими кусочками.
Ветчину нарезать тонкой соломкой, примерно так же, как и курицу. Помидоры разрезать, удалить жидкую мякоть, чтобы салат не был водянистым, а мягкую часть нарезать кубиками.
Половину сладкого перца также измельчить. Все ингредиенты переложить в миску. Добавить измельченный чеснок, немного соли и перца. Заправить майонезом, хорошо перемешать. Перед подачей посыпать измельченным укропом. Салат получается сочный, с легкой пикантностью и отличным вкусовым балансом.
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