Салат Розовый фламинго с курицей, ветчиной и овощами — рецепт на лето

Салат с помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — находка для тех, кто любит сочетание сочных овощей и нежного мяса. Курица, ветчина, томаты и сладкий перец образуют идеальную гармонию вкуса, а легкая пикантность чеснока добавляет характера. Готовится за считанные минуты, выглядит ярко и станет любимцем не только на каждый день, но и на праздничном столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриное бедро — 1 шт.;

ветчина — 100-150 г;

помидоры — 2 шт.;

сладкий перец — 0,5 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец — по своему вкусу;

майонез — 1 ст. л.;

укроп — для подачи.

Способ приготовления

Отварить куриное бедро в подсоленной воде. Оставить охлаждаться прямо в бульоне, чтобы мясо сохранило мягкость. Нарезать небольшими кусочками.

Сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

Ветчину нарезать тонкой соломкой, примерно так же, как и курицу. Помидоры разрезать, удалить жидкую мякоть, чтобы салат не был водянистым, а мягкую часть нарезать кубиками.

Салат с помидорами и курицей. Фото: smachnenke.com.ua

Половину сладкого перца также измельчить. Все ингредиенты переложить в миску. Добавить измельченный чеснок, немного соли и перца. Заправить майонезом, хорошо перемешать. Перед подачей посыпать измельченным укропом. Салат получается сочный, с легкой пикантностью и отличным вкусовым балансом.

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