Спосіб приготування салату з кабачків, яєць і сирків — неймовірна простота з вау-результатом

Салат із кабачком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується з найпростіших продуктів, але смакує по-новому. Молодий кабачок, варені яйця та плавлені сирки — лише три основні інгредієнти, а результат точно здивує. Свіжий, соковитий і ситний — він стане фаворитом у літньому меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоді кабачки — 2 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

плавлені сирки — 2 шт. (попередньо підморозити);

часник — 3–4 зубчики;

кріп свіжий — пучок;

майонез — 1 ст. л. або на свій смак;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати дрібним кубиком, покласти в миску. Залити окропом, залишити на кілька хвилин.

Нарізані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua



Злити воду, знову залити окропом на декілька хвилин і знову злити. Дати охолонути й відкинути на сито.

Кабачки та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця та сирки нарізати кубиком. Часник і кріп подрібнити.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати всі інгредієнти в мисці, додати майонез, сіль і перець. Добре перемішати — салат готовий.

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