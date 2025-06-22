Спосіб приготування салату з кабачків, яєць і сирків — неймовірна простота з вау-результатом

Звичайний кабачок, а результат просто вау — салат з 3 продуктів
Цей салат готується з найпростіших продуктів, але смакує по-новому. Молодий кабачок, варені яйця та плавлені сирки — лише три основні інгредієнти, а результат точно здивує. Свіжий, соковитий і ситний — він стане фаворитом у літньому меню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 2 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт. (попередньо підморозити);
- часник — 3–4 зубчики;
- кріп свіжий — пучок;
- майонез — 1 ст. л. або на свій смак;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Кабачки нарізати дрібним кубиком, покласти в миску. Залити окропом, залишити на кілька хвилин.
Злити воду, знову залити окропом на декілька хвилин і знову злити. Дати охолонути й відкинути на сито.
Яйця та сирки нарізати кубиком. Часник і кріп подрібнити.
Змішати всі інгредієнти в мисці, додати майонез, сіль і перець. Добре перемішати — салат готовий.
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