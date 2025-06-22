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Головна arrow Смак arrow Звичайний кабачок, а результат просто вау — салат з 3 продуктів arrow

Звичайний кабачок, а результат просто вау — салат з 3 продуктів

22 червня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Спосіб приготування салату з кабачків, яєць і сирків — неймовірна простота з вау-результатом
Салат із кабачком. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат готується з найпростіших продуктів, але смакує по-новому. Молодий кабачок, варені яйця та плавлені сирки — лише три основні інгредієнти, а результат точно здивує. Свіжий, соковитий і ситний — він стане фаворитом у літньому меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • молоді кабачки — 2 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт. (попередньо підморозити);
  • часник — 3–4 зубчики;
  • кріп свіжий — пучок;
  • майонез — 1 ст. л. або на свій смак;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати дрібним кубиком, покласти в миску. Залити окропом, залишити на кілька хвилин.

рецепт салату з кабачків
Нарізані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua


Злити воду, знову залити окропом на декілька хвилин і знову злити. Дати охолонути й відкинути на сито.

рецепт салату з кабачків та зелені
Кабачки та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця та сирки нарізати кубиком. Часник і кріп подрібнити.

що приготувати з кабачків
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати всі інгредієнти в мисці, додати майонез, сіль і перець. Добре перемішати — салат готовий.

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