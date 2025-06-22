Способ приготовления салата из кабачков, яиц и сырков — невероятная простота с вау-результатом

Салат с кабачком. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится из самых простых продуктов, но на вкус по-новому. Молодой кабачок, вареные яйца и плавленые сырки — всего три основных ингредиента, а результат точно удивит. Свежий, сочный и сытный — он станет фаворитом в летнем меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

молодые кабачки — 2 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

плавленые сырки — 2 шт. (предварительно подморозить);

чеснок — 3-4 зубчика;

укроп свежий — пучок;

майонез — 1 ст. л. или по своему вкусу;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Кабачки нарезать мелким кубиком, положить в миску. Залить кипятком, оставить на несколько минут.

Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua



Слить воду, снова залить кипятком на несколько минут и снова слить. Дать остыть и откинуть на сито.

Кабачки и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца и сырки нарезать кубиком. Чеснок и укроп измельчить.

Готовый салат Фото: smachnenke.com.ua

Смешать все ингредиенты в миске, добавить майонез, соль и перец. Хорошо перемешать — салат готов.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Рецепт Салат "София" — удачное сочетание продуктов, вкуснее оливье.

Или предлагаем ознакомиться с рецептом болгарского салата — невероятно вкусный, съедят за минуту.

Еще советуем обратить внимание на рецепт салата из молодых огурцов и пикантной заправкой за 5 минут.

Также мы писали о рецепте салата "Надежда" — "Шуба" и "Оливье" вне конкуренции.

Рецепт салата "Татьяна" по рецепту соседки, который можно готовить все лето.