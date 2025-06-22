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Обычный кабачок, а результат просто вау — салат из 3 продуктов

22 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Способ приготовления салата из кабачков, яиц и сырков — невероятная простота с вау-результатом
Салат с кабачком. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат готовится из самых простых продуктов, но на вкус по-новому. Молодой кабачок, вареные яйца и плавленые сырки — всего три основных ингредиента, а результат точно удивит. Свежий, сочный и сытный — он станет фаворитом в летнем меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 2 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт. (предварительно подморозить);
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • укроп свежий — пучок;
  • майонез — 1 ст. л. или по своему вкусу;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Кабачки нарезать мелким кубиком, положить в миску. Залить кипятком, оставить на несколько минут.

рецепт салату з кабачків
Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua


Слить воду, снова залить кипятком на несколько минут и снова слить. Дать остыть и откинуть на сито.

рецепт салату з кабачків та зелені
Кабачки и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца и сырки нарезать кубиком. Чеснок и укроп измельчить.

що приготувати з кабачків
Готовый салат Фото: smachnenke.com.ua

Смешать все ингредиенты в миске, добавить майонез, соль и перец. Хорошо перемешать — салат готов.

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