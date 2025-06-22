Способ приготовления салата из кабачков, яиц и сырков — невероятная простота с вау-результатом

Обычный кабачок, а результат просто вау — салат из 3 продуктов
Этот салат готовится из самых простых продуктов, но на вкус по-новому. Молодой кабачок, вареные яйца и плавленые сырки — всего три основных ингредиента, а результат точно удивит. Свежий, сочный и сытный — он станет фаворитом в летнем меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 2 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт. (предварительно подморозить);
- чеснок — 3-4 зубчика;
- укроп свежий — пучок;
- майонез — 1 ст. л. или по своему вкусу;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Кабачки нарезать мелким кубиком, положить в миску. Залить кипятком, оставить на несколько минут.
Слить воду, снова залить кипятком на несколько минут и снова слить. Дать остыть и откинуть на сито.
Яйца и сырки нарезать кубиком. Чеснок и укроп измельчить.
Смешать все ингредиенты в миске, добавить майонез, соль и перец. Хорошо перемешать — салат готов.
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