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Главная arrow Вкус arrow Салат "Зевс" — главный конкурент Оливье, рецепт выигрывает вкусом arrow

Салат "Зевс" — главный конкурент Оливье, рецепт выигрывает вкусом

26 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Зевс — рецепт проще Оливье, а вкус еще лучше
Салат "Зевс". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит классику, но хочет более легкой и современной версии. Вместо тяжелого майонеза — сметанная заправка с лимонным соком, медом и горчицей. Курица, яйца, огурец и зеленый горошек делают салат "Зевс" питательным, но в то же время свежим. Он готовится просто, выглядит празднично и непременно понравится всем за столом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриное филе отварное — 1 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • зеленый горошек консервированный — 200 г;
  • зелень — укроп, зеленый лук.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • мед — 0,5 ч. л.;
  • горчица — 0,5-1 ч. л.;
  • сок лимона — 1 ч. л.;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать отварное куриное филе небольшими кубиками и выложить в глубокую миску.

рецепт салату з курячим філе
Вареные яйца и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчить вареные яйца и огурец, добавить к мясу. Высыпать горошек и мелко нарезанную зелень.

рецепт салату замість Олівʼє
Куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно приготовить заправку: смешать сметану, мед, горчицу, сок лимона, соль и перец.

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Зелень и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Полить салат и хорошо перемешать. Перед подачей охладить 10-15 минут в холодильнике.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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