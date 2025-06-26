Салат Зевс — рецепт проще Оливье, а вкус еще лучше

Салат "Зевс". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит классику, но хочет более легкой и современной версии. Вместо тяжелого майонеза — сметанная заправка с лимонным соком, медом и горчицей. Курица, яйца, огурец и зеленый горошек делают салат "Зевс" питательным, но в то же время свежим. Он готовится просто, выглядит празднично и непременно понравится всем за столом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриное филе отварное — 1 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

зеленый горошек консервированный — 200 г;

зелень — укроп, зеленый лук.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

мед — 0,5 ч. л.;

горчица — 0,5-1 ч. л.;

сок лимона — 1 ч. л.;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать отварное куриное филе небольшими кубиками и выложить в глубокую миску.

Вареные яйца и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчить вареные яйца и огурец, добавить к мясу. Высыпать горошек и мелко нарезанную зелень.

Куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно приготовить заправку: смешать сметану, мед, горчицу, сок лимона, соль и перец.

Зелень и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Полить салат и хорошо перемешать. Перед подачей охладить 10-15 минут в холодильнике.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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