Салат Зевс — рецепт проще Оливье, а вкус еще лучше

Салат "Зевс" — главный конкурент Оливье, рецепт выигрывает вкусом
Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит классику, но хочет более легкой и современной версии. Вместо тяжелого майонеза — сметанная заправка с лимонным соком, медом и горчицей. Курица, яйца, огурец и зеленый горошек делают салат "Зевс" питательным, но в то же время свежим. Он готовится просто, выглядит празднично и непременно понравится всем за столом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе отварное — 1 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- зеленый горошек консервированный — 200 г;
- зелень — укроп, зеленый лук.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- мед — 0,5 ч. л.;
- горчица — 0,5-1 ч. л.;
- сок лимона — 1 ч. л.;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Нарезать отварное куриное филе небольшими кубиками и выложить в глубокую миску.
Измельчить вареные яйца и огурец, добавить к мясу. Высыпать горошек и мелко нарезанную зелень.
Отдельно приготовить заправку: смешать сметану, мед, горчицу, сок лимона, соль и перец.
Полить салат и хорошо перемешать. Перед подачей охладить 10-15 минут в холодильнике.
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