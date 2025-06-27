Рецепт нежного салата с крабовыми палочками, редисом и сырком — легкий вариант для лета и праздников

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая находка для любого случая. Он одновременно легкий, сочный и питательный. Нежная текстура крабовых палочек, свежесть огурца и редиса, аромат чеснока и сливочность сырка создают идеальный баланс вкуса. Салат можно подать и на праздничный стол, и к обеду, и даже взять с собой на природу — он всегда будет уместным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

редиска — 250 г;

свежий огурец — 1 шт.;

плавленые сырки — 2 шт.;

майонез, густой йогурт или сметана — по своему вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец — по своему вкусу;

зеленый лук — для подачи.

Способ приготовления

Натереть крабовые палочки на крупной терке, выложить первым слоем на тарелку. Смешать майонез с измельченным чесноком, нанести тонкую сетку поверх крабовых палочек.

Свежий огурец нарезать тонкой соломкой, выложить вторым слоем, снова сделать сетку из соуса.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленые сырки заранее поместить в морозильник на 20 минут, затем натереть на крупной терке, смазав ее растительным маслом, и выложить третьим слоем.

Редис натереть на крупной терке, выложить последним слоем, сверху нанести сетку из майонеза или другого выбранного соуса. Посыпать салат мелко нарезанным зеленым луком. Подавать охлажденным.

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