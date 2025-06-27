Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Нежный, сочный салат на все случаи жизни — летний фаворит arrow

Нежный, сочный салат на все случаи жизни — летний фаворит

27 июня 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт нежного салата с крабовыми палочками, редисом и сырком — легкий вариант для лета и праздников
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат — настоящая находка для любого случая. Он одновременно легкий, сочный и питательный. Нежная текстура крабовых палочек, свежесть огурца и редиса, аромат чеснока и сливочность сырка создают идеальный баланс вкуса. Салат можно подать и на праздничный стол, и к обеду, и даже взять с собой на природу — он всегда будет уместным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • редиска — 250 г;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • майонез, густой йогурт или сметана — по своему вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • зеленый лук — для подачи.

Способ приготовления

Натереть крабовые палочки на крупной терке, выложить первым слоем на тарелку. Смешать майонез с измельченным чесноком, нанести тонкую сетку поверх крабовых палочек.

Свежий огурец нарезать тонкой соломкой, выложить вторым слоем, снова сделать сетку из соуса.

рецепт нового салату з крабовими паличками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленые сырки заранее поместить в морозильник на 20 минут, затем натереть на крупной терке, смазав ее растительным маслом, и выложить третьим слоем.

Редис натереть на крупной терке, выложить последним слоем, сверху нанести сетку из майонеза или другого выбранного соуса. Посыпать салат мелко нарезанным зеленым луком. Подавать охлажденным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Рецепт Салат "София" — удачное сочетание продуктов, вкуснее оливье.

Или предлагаем ознакомиться с рецептом болгарского салата — невероятно вкусный, съедят за минуту.

Еще советуем обратить внимание на рецепт салата из молодых огурцов и пикантной заправкой за 5 минут.

Также мы писали о рецепте салата "Надежда" — "Шуба" и "Оливье" вне конкуренции.

Рецепт салата "Татьяна" по рецепту соседки, который можно готовить все лето.

салат редиска рецепт крабовые палочки крабовый салат
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации