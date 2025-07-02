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Рецепт салата из кабачков "по-корейски" — любимый на лето

2 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Кабачки по-корейски с чесноком и специями — пикантный салат на каждый день лета
Салат из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат из кабачков по-корейски станет любимым блюдом лета: хрустящий, ароматный и с приятной остринкой. Кабачки быстро маринуются в специях, сохраняя свою текстуру, а благодаря горячему ароматизированному маслу вкус становится еще глубже. Идеально к мясу, гарниру или просто на хлеб.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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  • кабачки — 900 г;
  • перец сладкий или острый — 100 г;
  • сельдерей — 50 г;
  • укроп — 20 г;
  • чеснок — 2-3 зуб;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • уксус 70% — 1 ч. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • молотый острый перец — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками, посолить, перемешать и оставить на 1 час, периодически перемешивая, чтобы овощи пустили сок. Затем хорошо отжать и переложить в глубокую миску.

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Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанный тонкой соломкой перец (сладкий или острый), мелко измельченный сельдерей, зелень укропа, натертый чеснок, сахар, молотый черный перец, кориандр и уксус. Перемешать.

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Зелень и специи. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельном сотейнике разогреть масло, добавить к нему молотый острый перец и паприку. Как только закипит — держать на огне 10-15 секунд, затем сразу вылить горячее масло на овощи со специями.

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Готовые кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Все тщательно перемешать — салат готов. Подавать сразу или оставить настояться несколько часов в холодильнике.

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