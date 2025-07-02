Кабачки по-корейски с чесноком и специями — пикантный салат на каждый день лета

Рецепт салата из кабачков "по-корейски" — любимый на лето
Этот салат из кабачков по-корейски станет любимым блюдом лета: хрустящий, ароматный и с приятной остринкой. Кабачки быстро маринуются в специях, сохраняя свою текстуру, а благодаря горячему ароматизированному маслу вкус становится еще глубже. Идеально к мясу, гарниру или просто на хлеб.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 900 г;
- перец сладкий или острый — 100 г;
- сельдерей — 50 г;
- укроп — 20 г;
- чеснок — 2-3 зуб;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- кориандр — 1 ч. л.;
- уксус 70% — 1 ч. л.;
- масло — 3 ст. л.;
- молотый острый перец — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.
Способ приготовления
Кабачки нарезать кружочками, посолить, перемешать и оставить на 1 час, периодически перемешивая, чтобы овощи пустили сок. Затем хорошо отжать и переложить в глубокую миску.
Добавить нарезанный тонкой соломкой перец (сладкий или острый), мелко измельченный сельдерей, зелень укропа, натертый чеснок, сахар, молотый черный перец, кориандр и уксус. Перемешать.
В отдельном сотейнике разогреть масло, добавить к нему молотый острый перец и паприку. Как только закипит — держать на огне 10-15 секунд, затем сразу вылить горячее масло на овощи со специями.
Все тщательно перемешать — салат готов. Подавать сразу или оставить настояться несколько часов в холодильнике.
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