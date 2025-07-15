Салат з квасолею, тунцем і яйцями — швидкий рецепт приготування смачної страви за 2 хвилини

Чудовий салат за 2 хвилини — універсальний рецепт-знахідка
Цей універсальний салат стане справжньою знахідкою для тих, хто не має часу готувати. Простий склад, корисні інгредієнти й мінімум дій — саме те, що потрібно для швидкого, але збалансованого перекусу або легкої вечері. Страва виходить поживною, свіжою та ідеальною на кожен день.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- біла консервована квасоля — 1 банка (400 г);
- тунець консервований — 1 банка (180 г);
- огірок — 1 великий або 2 середніх;
- яйця варені — 4–5 шт.;
- густий йогурт або сметана — 4 ст. л.;
- сіль — 0,3 ч. л.;
- чорний мелений перець — 0,3 ч. л.
Спосіб приготування
Злити рідину з квасолі, промити її під проточною водою та перекласти у глибоку миску.
Відкрити банку тунця, злити рідину, додати рибу до квасолі. Огірок нарізати кубиками, за потреби очистити шкірку, додати до миски. Зварити яйця круто, остудити, очистити, нарізати шматочками та змішати з іншими інгредієнтами.
Для заправки з'єднати густий йогурт або сметану із сіллю та перцем. Додати заправку до салату та добре перемішати. Салат готовий до подачі — смачно, просто і без зайвого клопоту.
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