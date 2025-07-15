Салат з квасолею, тунцем і яйцями — швидкий рецепт приготування смачної страви за 2 хвилини

Салат з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Цей універсальний салат стане справжньою знахідкою для тих, хто не має часу готувати. Простий склад, корисні інгредієнти й мінімум дій — саме те, що потрібно для швидкого, але збалансованого перекусу або легкої вечері. Страва виходить поживною, свіжою та ідеальною на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

біла консервована квасоля — 1 банка (400 г);

тунець консервований — 1 банка (180 г);

огірок — 1 великий або 2 середніх;

яйця варені — 4–5 шт.;

густий йогурт або сметана — 4 ст. л.;

сіль — 0,3 ч. л.;

чорний мелений перець — 0,3 ч. л.

Спосіб приготування

Злити рідину з квасолі, промити її під проточною водою та перекласти у глибоку миску.

Квасоля та тунець. Фото: smachnenke.com.ua

Відкрити банку тунця, злити рідину, додати рибу до квасолі. Огірок нарізати кубиками, за потреби очистити шкірку, додати до миски. Зварити яйця круто, остудити, очистити, нарізати шматочками та змішати з іншими інгредієнтами.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки з'єднати густий йогурт або сметану із сіллю та перцем. Додати заправку до салату та добре перемішати. Салат готовий до подачі — смачно, просто і без зайвого клопоту.

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