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Чудовий салат за 2 хвилини — універсальний рецепт-знахідка

15 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з квасолею, тунцем і яйцями — швидкий рецепт приготування смачної страви за 2 хвилини
Салат з яйцями. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей універсальний салат стане справжньою знахідкою для тих, хто не має часу готувати. Простий склад, корисні інгредієнти й мінімум дій — саме те, що потрібно для швидкого, але збалансованого перекусу або легкої вечері. Страва виходить поживною, свіжою та ідеальною на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • біла консервована квасоля — 1 банка (400 г);
  • тунець консервований — 1 банка (180 г);
  • огірок — 1 великий або 2 середніх;
  • яйця варені — 4–5 шт.;
  • густий йогурт або сметана — 4 ст. л.;
  • сіль — 0,3 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 0,3 ч. л.

Спосіб приготування

Злити рідину з квасолі, промити її під проточною водою та перекласти у глибоку миску.

смачний салат з тунцем
Квасоля та тунець. Фото: smachnenke.com.ua

Відкрити банку тунця, злити рідину, додати рибу до квасолі. Огірок нарізати кубиками, за потреби очистити шкірку, додати до миски. Зварити яйця круто, остудити, очистити, нарізати шматочками та змішати з іншими інгредієнтами.

рецепт салату з тунцем
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки з'єднати густий йогурт або сметану із сіллю та перцем. Додати заправку до салату та добре перемішати. Салат готовий до подачі — смачно, просто і без зайвого клопоту.

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