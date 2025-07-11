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Головна arrow Смак arrow Салат "Шарм" за 5 хв. — готується майже з нічого, дуже смачний arrow

Салат "Шарм" за 5 хв. — готується майже з нічого, дуже смачний

11 липня 2025 12:55
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з яйцем, яблуком і сиром — рецепт за 5 хвилин, а смакує, як святковий
Салат "Шарм". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Шарм" — ідеальна знахідка, коли треба щось швидке, але смачне. Ніжні яйця, маринована цибуля, соковите яблуко та вершковий сир утворюють легкий, освіжаючий салат, який готується всього за кілька хвилин, але виглядає достойно навіть святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет столовий 9 % — 2 ст. л.;
  • вода — кілька ложок (для маринування);
  • варені яйця — 4 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • петрушка — для оздоблення.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, змішати з сіллю, цукром, оцтом і кількома ложками води. Залишити маринуватися на 15 хвилин.

рецепт бюджетного салату
Жовток та білок. Фото: smachnenke.com.ua

Один жовток відкласти, решту яєць натерти на великій тертці, викласти першим шаром у салатницю. Зверху нанести тонкий шар майонезу.

рецепт смачного салату
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти мариновану цибулю, розрівняти. Яблуко очистити від шкірки, натерти на великій тертці, викласти наступним шаром. Знову змастити майонезом. Сир натерти на великій тертці, додати як третій шар. Поверх нанести сітку з майонезу.

рецепт салату з яйцями, сиром та яблуком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Відкладений жовток натерти на дрібній тертці й посипати ним салат. Прикрасити зеленню петрушки. Перед подачею охолодити.

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