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Главная arrow Вкус arrow Салат "Шарм" за 5 мин — готовится почти из ничего, очень вкусный arrow

Салат "Шарм" за 5 мин — готовится почти из ничего, очень вкусный

11 июля 2025 12:55
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с яйцом, яблоком и сыром — рецепт за 5 минут, а на вкус, как праздничный
Салат "Шарм". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат "Шарм" — идеальная находка, когда нужно что-то быстрое, но вкусное. Нежные яйца, маринованный лук, сочное яблоко и сливочный сыр образуют легкий, освежающий салат, который готовится всего за несколько минут, но выглядит достойно даже праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • репчатый лук — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус столовый 9 % — 2 ст. л.;
  • вода — несколько ложек (для маринования);
  • вареные яйца — 4 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • петрушка — для украшения.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, смешать с солью, сахаром, уксусом и несколькими ложками воды. Оставить мариноваться на 15 минут.

рецепт бюджетного салату
Желток и белок. Фото: smachnenke.com.ua

Один желток отложить, остальные яйца натереть на крупной терке, выложить первым слоем в салатницу. Сверху нанести тонкий слой майонеза.

рецепт смачного салату
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить маринованный лук, разровнять. Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке, выложить следующим слоем. Снова смазать майонезом. Сыр натереть на крупной терке, добавить как третий слой. Поверх нанести сетку из майонеза.

рецепт салату з яйцями, сиром та яблуком
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Отложенный желток натереть на мелкой терке и посыпать им салат. Украсить зеленью петрушки. Перед подачей охладить.

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