Салат с яйцом, яблоком и сыром — рецепт за 5 минут, а на вкус, как праздничный

Салат "Шарм". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Шарм" — идеальная находка, когда нужно что-то быстрое, но вкусное. Нежные яйца, маринованный лук, сочное яблоко и сливочный сыр образуют легкий, освежающий салат, который готовится всего за несколько минут, но выглядит достойно даже праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

репчатый лук — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус столовый 9 % — 2 ст. л.;

вода — несколько ложек (для маринования);

вареные яйца — 4 шт.;

яблоко — 1 шт.;

сыр твердый — 100 г;

майонез — по своему вкусу;

петрушка — для украшения.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, смешать с солью, сахаром, уксусом и несколькими ложками воды. Оставить мариноваться на 15 минут.

Желток и белок. Фото: smachnenke.com.ua

Один желток отложить, остальные яйца натереть на крупной терке, выложить первым слоем в салатницу. Сверху нанести тонкий слой майонеза.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить маринованный лук, разровнять. Яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке, выложить следующим слоем. Снова смазать майонезом. Сыр натереть на крупной терке, добавить как третий слой. Поверх нанести сетку из майонеза.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Отложенный желток натереть на мелкой терке и посыпать им салат. Украсить зеленью петрушки. Перед подачей охладить.

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