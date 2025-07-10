Рецепт салату із крабовими паличками, сиром і корейською морквою — швидка закуска

Салат "Настрій" з крабовими паличками — він сподобається всім
Цей салат з крабовими паличками, плавленим сиром та пікантною морквою по-корейськи готується за лічені хвилини. Має настільки яскравий смак, що сподобається навіть найвибагливішим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- варені яйця — 2 шт.;
- плавлений сир — 100 г;
- крабові палички — 200 г;
- морква по-корейськи — 150 г;
- майонез — до свого смаку.
Спосіб приготування
Натерти на тертці варені яйця та плавлений сир. Крабові палички нарізати шматочками.
Змішати всі інгредієнти в глибокій мисці, додати моркву по-корейськи.
Заправити майонезом і добре перемішати. Поставити в холодильник на 15–20 хвилин перед подачею.
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