Рецепт салату із крабовими паличками, сиром і корейською морквою — швидка закуска

Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з крабовими паличками, плавленим сиром та пікантною морквою по-корейськи готується за лічені хвилини. Має настільки яскравий смак, що сподобається навіть найвибагливішим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

варені яйця — 2 шт.;

плавлений сир — 100 г;

крабові палички — 200 г;

морква по-корейськи — 150 г;

майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Натерти на тертці варені яйця та плавлений сир. Крабові палички нарізати шматочками.

Крабові палички та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати всі інгредієнти в глибокій мисці, додати моркву по-корейськи.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити майонезом і добре перемішати. Поставити в холодильник на 15–20 хвилин перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується всього за 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться усього 3 продукти, а виходить так смачно і недорого.