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Салат "Настрій" з крабовими паличками — він сподобається всім

10 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт салату із крабовими паличками, сиром і корейською морквою — швидка закуска
Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат з крабовими паличками, плавленим сиром та пікантною морквою по-корейськи готується за лічені хвилини. Має настільки яскравий смак, що сподобається навіть найвибагливішим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • варені яйця — 2 шт.;
  • плавлений сир — 100 г;
  • крабові палички — 200 г;
  • морква по-корейськи — 150 г;
  • майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Натерти на тертці варені яйця та плавлений сир. Крабові палички нарізати шматочками.

рецепт салату з крабовими паличками
Крабові палички та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати всі інгредієнти в глибокій мисці, додати моркву по-корейськи.

рецепт салату з крабовими паличками
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити майонезом і добре перемішати. Поставити в холодильник на 15–20 хвилин перед подачею.

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