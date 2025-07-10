Рецепт салата с крабовыми палочками, сыром и корейской морковью — быстрая закуска

Салат "Настроение" с крабовыми палочками — он понравится всем
Этот салат с крабовыми палочками, плавленым сыром и пикантной морковью по-корейски готовится за считанные минуты. Имеет настолько яркий вкус, что понравится даже самым требовательным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вареные яйца — 2 шт.;
- плавленый сыр — 100 г;
- крабовые палочки — 200 г;
- морковь по-корейски — 150 г;
- майонез — по своему вкусу.
Способ приготовления
Натереть на терке вареные яйца и плавленый сыр. Крабовые палочки нарезать кусочками.
Смешать все ингредиенты в глубокой миске, добавить морковь по-корейски.
Заправить майонезом и хорошо перемешать. Поставить в холодильник на 15-20 минут перед подачей.
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