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Салат "Настроение" с крабовыми палочками — он понравится всем

10 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт салата с крабовыми палочками, сыром и корейской морковью — быстрая закуска
Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат с крабовыми палочками, плавленым сыром и пикантной морковью по-корейски готовится за считанные минуты. Имеет настолько яркий вкус, что понравится даже самым требовательным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • вареные яйца — 2 шт.;
  • плавленый сыр — 100 г;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • морковь по-корейски — 150 г;
  • майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Натереть на терке вареные яйца и плавленый сыр. Крабовые палочки нарезать кусочками.

рецепт салату з крабовими паличками
Крабовые палочки и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать все ингредиенты в глубокой миске, добавить морковь по-корейски.

рецепт салату з крабовими паличками
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить майонезом и хорошо перемешать. Поставить в холодильник на 15-20 минут перед подачей.

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