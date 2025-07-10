Рецепт салата с крабовыми палочками, сыром и корейской морковью — быстрая закуска

Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат с крабовыми палочками, плавленым сыром и пикантной морковью по-корейски готовится за считанные минуты. Имеет настолько яркий вкус, что понравится даже самым требовательным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

вареные яйца — 2 шт.;

плавленый сыр — 100 г;

крабовые палочки — 200 г;

морковь по-корейски — 150 г;

майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Натереть на терке вареные яйца и плавленый сыр. Крабовые палочки нарезать кусочками.

Крабовые палочки и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать все ингредиенты в глубокой миске, добавить морковь по-корейски.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить майонезом и хорошо перемешать. Поставить в холодильник на 15-20 минут перед подачей.

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