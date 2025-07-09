Швидкий салат із капусти й помідорів без майонезу — рецепт за 5 хвилин

Капуста та помідор. Фото: smachnenke.com.ua

Цей освіжаючий салат — знахідка для спекотного літа. Ніякого майонезу, мінімум інгредієнтів і максимум смаку. За кілька хвилин ви отримаєте легку, ароматну страву з хрусткою капустою, соковитими помідорами й пряними нотками спецій. Ідеально як самостійна закуска чи доповнення до основної страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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капуста — 400 г;

помідори — 2 шт.;

кріп — пучок;

цибуля — ½ шт.;

часник — 2 зубчики;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

приправa для моркви по-корейськи — 1,5 ч. л.;

оцет 9% — 1 ч. л.;

олія — 4 ст. л.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту, перекласти в миску. Додати помідори, нарізані невеликими кубиками. Подрібнити кріп, дрібно нарізати цибулю та натерти на дрібній тертці часник — усе додати до салату.

Помідори та капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Приправити сіллю, цукром, спеціями для корейської моркви. Додати оцет та олію.

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Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно перемішати, накрити плівкою й поставити в холодильник на 15–20 хвилин. Салат готовий — подавати охолодженим як легку страву або гарнір.

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