Швидкий салат із капусти й помідорів без майонезу — рецепт за 5 хвилин

Популярний салат з капусти та помідорів — без майонезу за 5 хв.
Цей освіжаючий салат — знахідка для спекотного літа. Ніякого майонезу, мінімум інгредієнтів і максимум смаку. За кілька хвилин ви отримаєте легку, ароматну страву з хрусткою капустою, соковитими помідорами й пряними нотками спецій. Ідеально як самостійна закуска чи доповнення до основної страви.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 400 г;
- помідори — 2 шт.;
- кріп — пучок;
- цибуля — ½ шт.;
- часник — 2 зубчики;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- приправa для моркви по-корейськи — 1,5 ч. л.;
- оцет 9% — 1 ч. л.;
- олія — 4 ст. л.
Спосіб приготування
Тонко нашаткувати капусту, перекласти в миску. Додати помідори, нарізані невеликими кубиками. Подрібнити кріп, дрібно нарізати цибулю та натерти на дрібній тертці часник — усе додати до салату.
Приправити сіллю, цукром, спеціями для корейської моркви. Додати оцет та олію.
Ретельно перемішати, накрити плівкою й поставити в холодильник на 15–20 хвилин. Салат готовий — подавати охолодженим як легку страву або гарнір.
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