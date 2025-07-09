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Популярний салат з капусти та помідорів — без майонезу за 5 хв.

9 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Швидкий салат із капусти й помідорів без майонезу — рецепт за 5 хвилин
Капуста та помідор. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей освіжаючий салат — знахідка для спекотного літа. Ніякого майонезу, мінімум інгредієнтів і максимум смаку. За кілька хвилин ви отримаєте легку, ароматну страву з хрусткою капустою, соковитими помідорами й пряними нотками спецій. Ідеально як самостійна закуска чи доповнення до основної страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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  • капуста — 400 г;
  • помідори — 2 шт.;
  • кріп — пучок;
  • цибуля — ½ шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • приправa для моркви по-корейськи — 1,5 ч. л.;
  • оцет 9% — 1 ч. л.;
  • олія — 4 ст. л.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту, перекласти в миску. Додати помідори, нарізані невеликими кубиками. Подрібнити кріп, дрібно нарізати цибулю та натерти на дрібній тертці часник — усе додати до салату.

рецепт салату з помідорами та капустою
Помідори та капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Приправити сіллю, цукром, спеціями для корейської моркви. Додати оцет та олію.

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салат з капустою та помідорами
Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно перемішати, накрити плівкою й поставити в холодильник на 15–20 хвилин.  Салат готовий — подавати охолодженим як легку страву або гарнір.

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