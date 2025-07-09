Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Популярный салат из капусты и помидоров — без майонеза за 5 мин. arrow

Популярный салат из капусты и помидоров — без майонеза за 5 мин.

9 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Быстрый салат из капусты и помидоров без майонеза — рецепт за 5 минут
Капуста и помидор. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот освежающий салат — находка для жаркого лета. Никакого майонеза, минимум ингредиентов и максимум вкуса. За несколько минут вы получите легкое, ароматное блюдо с хрустящей капустой, сочными помидорами и пряными нотками специй. Идеально как самостоятельная закуска или дополнение к основному блюду.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 400 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • укроп — пучок;
  • лук — ½ шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • приправа для моркови по-корейски — 1,5 ч. л.;
  • уксус 9% — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 4 ст. л.

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту, переложить в миску. Добавить помидоры, нарезанные небольшими кубиками. Измельчить укроп, мелко нарезать лук и натереть на мелкой терке чеснок — все добавить в салат.

рецепт салату з помідорами та капустою
Помидоры и капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Приправить солью, сахаром, специями для корейской моркови. Добавить уксус и растительное масло.

салат з капустою та помідорами
Овощной салат. Фото: smachnenke.com.ua

Тщательно перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 15-20 минут. Салат готов — подавать охлажденным как легкое блюдо или гарнир.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками для которого понадобится всего 3 продукта, а получается так вкусно и недорого.

овощи капуста помидор салат закуска
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации