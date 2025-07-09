Быстрый салат из капусты и помидоров без майонеза — рецепт за 5 минут

Популярный салат из капусты и помидоров — без майонеза за 5 мин.
Этот освежающий салат — находка для жаркого лета. Никакого майонеза, минимум ингредиентов и максимум вкуса. За несколько минут вы получите легкое, ароматное блюдо с хрустящей капустой, сочными помидорами и пряными нотками специй. Идеально как самостоятельная закуска или дополнение к основному блюду.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 400 г;
- помидоры — 2 шт.;
- укроп — пучок;
- лук — ½ шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- приправа для моркови по-корейски — 1,5 ч. л.;
- уксус 9% — 1 ч. л.;
- растительное масло — 4 ст. л.
Способ приготовления
Тонко нашинковать капусту, переложить в миску. Добавить помидоры, нарезанные небольшими кубиками. Измельчить укроп, мелко нарезать лук и натереть на мелкой терке чеснок — все добавить в салат.
Приправить солью, сахаром, специями для корейской моркови. Добавить уксус и растительное масло.
Тщательно перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 15-20 минут. Салат готов — подавать охлажденным как легкое блюдо или гарнир.
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