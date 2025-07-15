Салат с фасолью, тунцом и яйцами — быстрый рецепт приготовления вкусного блюда за 2 минуты

Замечательный салат за 2 минуты — универсальный рецепт-находка
Этот универсальный салат станет настоящей находкой для тех, кто не имеет времени готовить. Простой состав, полезные ингредиенты и минимум действий — именно то, что нужно для быстрого, но сбалансированного перекуса или легкого ужина. Блюдо получается питательным, свежим и идеальным на каждый день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- белая консервированная фасоль — 1 банка (400 г);
- тунец консервированный — 1 банка (180 г);
- огурец — 1 большой или 2 средних;
- яйца вареные — 4-5 шт.;
- густой йогурт или сметана — 4 ст. л.;
- соль — 0,3 ч. л.;
- черный молотый перец — 0,3 ч. л.
Способ приготовления
Слить жидкость с фасоли, промыть ее под проточной водой и переложить в глубокую миску.
Открыть банку тунца, слить жидкость, добавить рыбу к фасоли. Огурец нарезать кубиками, при необходимости очистить кожуру, добавить в миску. Сварить яйца вкрутую, остудить, очистить, нарезать кусочками и смешать с остальными ингредиентами.
Для заправки соединить густой йогурт или сметану с солью и перцем. Добавить заправку к салату и хорошо перемешать. Салат готов к подаче - вкусно, просто и без лишних хлопот.
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