Салат с фасолью, тунцом и яйцами — быстрый рецепт приготовления вкусного блюда за 2 минуты

Салат с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот универсальный салат станет настоящей находкой для тех, кто не имеет времени готовить. Простой состав, полезные ингредиенты и минимум действий — именно то, что нужно для быстрого, но сбалансированного перекуса или легкого ужина. Блюдо получается питательным, свежим и идеальным на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

белая консервированная фасоль — 1 банка (400 г);

тунец консервированный — 1 банка (180 г);

огурец — 1 большой или 2 средних;

яйца вареные — 4-5 шт.;

густой йогурт или сметана — 4 ст. л.;

соль — 0,3 ч. л.;

черный молотый перец — 0,3 ч. л.

Способ приготовления

Слить жидкость с фасоли, промыть ее под проточной водой и переложить в глубокую миску.

Фасоль и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Открыть банку тунца, слить жидкость, добавить рыбу к фасоли. Огурец нарезать кубиками, при необходимости очистить кожуру, добавить в миску. Сварить яйца вкрутую, остудить, очистить, нарезать кусочками и смешать с остальными ингредиентами.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки соединить густой йогурт или сметану с солью и перцем. Добавить заправку к салату и хорошо перемешать. Салат готов к подаче - вкусно, просто и без лишних хлопот.

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