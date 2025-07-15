Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Замечательный салат за 2 минуты — универсальный рецепт-находка arrow

Замечательный салат за 2 минуты — универсальный рецепт-находка

15 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с фасолью, тунцом и яйцами — быстрый рецепт приготовления вкусного блюда за 2 минуты
Салат с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот универсальный салат станет настоящей находкой для тех, кто не имеет времени готовить. Простой состав, полезные ингредиенты и минимум действий — именно то, что нужно для быстрого, но сбалансированного перекуса или легкого ужина. Блюдо получается питательным, свежим и идеальным на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • белая консервированная фасоль — 1 банка (400 г);
  • тунец консервированный — 1 банка (180 г);
  • огурец — 1 большой или 2 средних;
  • яйца вареные — 4-5 шт.;
  • густой йогурт или сметана — 4 ст. л.;
  • соль — 0,3 ч. л.;
  • черный молотый перец — 0,3 ч. л.

Способ приготовления

Слить жидкость с фасоли, промыть ее под проточной водой и переложить в глубокую миску.

смачний салат з тунцем
Фасоль и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Открыть банку тунца, слить жидкость, добавить рыбу к фасоли. Огурец нарезать кубиками, при необходимости очистить кожуру, добавить в миску. Сварить яйца вкрутую, остудить, очистить, нарезать кусочками и смешать с остальными ингредиентами.

рецепт салату з тунцем
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки соединить густой йогурт или сметану с солью и перцем. Добавить заправку к салату и хорошо перемешать. Салат готов к подаче - вкусно, просто и без лишних хлопот.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего 3 продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат рецепт огурцы закуска тунец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации