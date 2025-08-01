Творожно-рисовая запеканка — рецепт с фото, как в детстве

Творожно-рисовая запеканка, как в детстве — рецепт на завтрак
Эта запеканка — настоящий вкус детства. Сочетание мягкого творога, рассыпчатого риса, сладкого изюма и ноток цитруса создает идеальный завтрак или десерт. Она нежная, ароматная, румяная сверху и сочная внутри. Готовится очень просто — подходит как для детей, так и для взрослых, которые хотят вернуться в теплые воспоминания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня Елены.
Вам понадобится:
- отварной рис — 350 г (примерно 100 г сырого);
- творог — 350 г;
- сахар — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло (растопленное) — 50 г;
- изюм — 100 г (или больше по желанию);
- цедра апельсина или лимона — по своему вкусу.
Способ приготовления
Заранее отварить рис и дать ему полностью остыть. Если изюм твердый — замочить его в горячей воде на 10 минут, затем обсушить.
В глубокой миске соединить творог, рис, яйца, сахар, растопленное масло, измельченную цедру цитруса и изюм. Хорошо перемешать ложкой или миксером на низких оборотах.
Форму для выпекания смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. Вылить массу в форму, разровнять.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут до румяной корочки. Подавать теплым или охлажденным со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!