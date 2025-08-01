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Главная arrow Вкус arrow Творожно-рисовая запеканка, как в детстве — рецепт на завтрак arrow

Творожно-рисовая запеканка, как в детстве — рецепт на завтрак

1 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Творожно-рисовая запеканка — рецепт с фото, как в детстве
Творожно-рисовая запеканка с сыром. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эта запеканка — настоящий вкус детства. Сочетание мягкого творога, рассыпчатого риса, сладкого изюма и ноток цитруса создает идеальный завтрак или десерт. Она нежная, ароматная, румяная сверху и сочная внутри. Готовится очень просто — подходит как для детей, так и для взрослых, которые хотят вернуться в теплые воспоминания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня Елены.

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Вам понадобится:

  • отварной рис — 350 г (примерно 100 г сырого);
  • творог — 350 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло (растопленное) — 50 г;
  • изюм — 100 г (или больше по желанию);
  • цедра апельсина или лимона — по своему вкусу.

Способ приготовления

Заранее отварить рис и дать ему полностью остыть. Если изюм твердый — замочить его в горячей воде на 10 минут, затем обсушить.

Сирно-рисова запіканка
Творог и яйца. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить творог, рис, яйца, сахар, растопленное масло, измельченную цедру цитруса и изюм. Хорошо перемешать ложкой или миксером на низких оборотах.

Сирно-рисова запіканка на сніданок
Изюм и рис. Фото: кадр из видео

Форму для выпекания смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. Вылить массу в форму, разровнять.

Рецепт запіканки з рисом та сиром на сніданок
Творожная масса в форме для выпекания. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут до румяной корочки. Подавать теплым или охлажденным со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.

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