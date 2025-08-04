Хачапури с сыром на сковороде — рецепт с фото быстрого завтрака за 10 минут

Хачапури с сыром. Фото: кадр из видео

Этот вариант хачапури — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить вкусный завтрак за 10 минут. Без долгого замешивания теста, без раскатывания — все смешивается в одной миске, а дальше остается только поджарить. Сыр расплавляется внутри, а снаружи образуется румяная корочка. Это идеальный вариант для буднего утра, когда времени мало, а хочется чего-то горячего и домашнего.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

мука — 150 г (1 стакан объемом 250 мл.);

яйцо — 1 шт.;

молоко — 250 мл. (1 ст. л.);

сыр сулугуни — 200 г;

соль — по своему вкусу;

сливочное масло — для жарки.

Способ приготовления

Сыр натереть на крупной терке. В глубокой миске смешать молоко, яйцо, соль и муку. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

Натертый сыр. Фото: кадр из видео

Добавить натертый сыр и снова перемешать - тесто должно быть чуть гуще блинного.

Приготовление хачапури. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Вылить тесто, разровнять ложкой или лопаткой. Жарить хачапури на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны, затем осторожно перевернуть и поджарить с другой.

Жареные хачапури. Фото: кадр из видео

Подавать горячим со сметаной, йогуртом или просто так. Можно нарезать порционными кусочками, как пиццу.

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