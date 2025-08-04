Хачапури с сыром на сковороде — рецепт с фото быстрого завтрака за 10 минут

Хачапури с сыром на сковороде за 10 минут — вкусный завтрак
Этот вариант хачапури — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить вкусный завтрак за 10 минут. Без долгого замешивания теста, без раскатывания — все смешивается в одной миске, а дальше остается только поджарить. Сыр расплавляется внутри, а снаружи образуется румяная корочка. Это идеальный вариант для буднего утра, когда времени мало, а хочется чего-то горячего и домашнего.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- мука — 150 г (1 стакан объемом 250 мл.);
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 250 мл. (1 ст. л.);
- сыр сулугуни — 200 г;
- соль — по своему вкусу;
- сливочное масло — для жарки.
Способ приготовления
Сыр натереть на крупной терке. В глубокой миске смешать молоко, яйцо, соль и муку. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
Добавить натертый сыр и снова перемешать - тесто должно быть чуть гуще блинного.
Разогреть сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Вылить тесто, разровнять ложкой или лопаткой. Жарить хачапури на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны, затем осторожно перевернуть и поджарить с другой.
Подавать горячим со сметаной, йогуртом или просто так. Можно нарезать порционными кусочками, как пиццу.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!