Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут — рецепт с фото по простому бабушкиному методу

Ленивые хачапури. Фото: кадр из видео

Ленивые хачапури — это отличный вариант быстрого завтрака для всей семьи. Замешивается тесто за считанные минуты из самых простых ингредиентов, а готовые хачапури получаются мягкими, ароматными и очень сытными. Бабушкин рецепт не требует сложных этапов или техники — все просто, доступно и проверено временем. Подавать можно с любимым сыром, зеленью или сметаной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк.Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

кефир или простокваша — 420 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

масло — 5 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 700 г.

Способ приготовления

В глубокую миску влить кефир или простоквашу, добавить яйцо, соль, сахар и масло. Хорошо перемешать венчиком или ложкой.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Добавить разрыхлитель и частями вводить просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но и не быть слишком тугим.

Тесто для хачапури. Фото: кадр из видео

Разделить тесто на части, каждую раскатать или приплюснуть руками до формы лепешки. По желанию можно добавить сыр внутрь или сверху.

Приготовление хачапури. Фото: кадр из видео

Обжарить на сухой сковороде или с небольшим количеством масла с обеих сторон до золотистой корочки.

Жареные хачапури. Фото: кадр из видео

Подавать горячими — со сметаной, зеленью или просто так. Хачапури долго остаются мягкими, поэтому их удобно брать с собой или готовить на несколько дней вперед.

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