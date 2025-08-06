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Главная arrow Вкус arrow Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут — легкий бабушкин рецепт arrow

Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут — легкий бабушкин рецепт

6 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут — рецепт с фото по простому бабушкиному методу
Ленивые хачапури. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Ленивые хачапури — это отличный вариант быстрого завтрака для всей семьи. Замешивается тесто за считанные минуты из самых простых ингредиентов, а готовые хачапури получаются мягкими, ароматными и очень сытными. Бабушкин рецепт не требует сложных этапов или техники — все просто, доступно и проверено временем. Подавать можно с любимым сыром, зеленью или сметаной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк.Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

  • кефир или простокваша — 420 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • масло — 5 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мука — 700 г.

Способ приготовления

В глубокую миску влить кефир или простоквашу, добавить яйцо, соль, сахар и масло. Хорошо перемешать венчиком или ложкой.

ліниві хачапурі на сніданок за 15 хвилин
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Добавить разрыхлитель и частями вводить просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но и не быть слишком тугим.

ліниві хачапурі на сніданок
Тесто для хачапури. Фото: кадр из видео

Разделить тесто на части, каждую раскатать или приплюснуть руками до формы лепешки. По желанию можно добавить сыр внутрь или сверху.

смачні ліниві хачапурі на сніданок
Приготовление хачапури. Фото: кадр из видео

Обжарить на сухой сковороде или с небольшим количеством масла с обеих сторон до золотистой корочки.

швидкі ліниві хачапурі на сніданок
Жареные хачапури. Фото: кадр из видео

Подавать горячими — со сметаной, зеленью или просто так. Хачапури долго остаются мягкими, поэтому их удобно брать с собой или готовить на несколько дней вперед.

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