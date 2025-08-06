Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут — рецепт с фото по простому бабушкиному методу

Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут — легкий бабушкин рецепт
Ленивые хачапури — это отличный вариант быстрого завтрака для всей семьи. Замешивается тесто за считанные минуты из самых простых ингредиентов, а готовые хачапури получаются мягкими, ароматными и очень сытными. Бабушкин рецепт не требует сложных этапов или техники — все просто, доступно и проверено временем. Подавать можно с любимым сыром, зеленью или сметаной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк.Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- кефир или простокваша — 420 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- масло — 5 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 700 г.
Способ приготовления
В глубокую миску влить кефир или простоквашу, добавить яйцо, соль, сахар и масло. Хорошо перемешать венчиком или ложкой.
Добавить разрыхлитель и частями вводить просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но и не быть слишком тугим.
Разделить тесто на части, каждую раскатать или приплюснуть руками до формы лепешки. По желанию можно добавить сыр внутрь или сверху.
Обжарить на сухой сковороде или с небольшим количеством масла с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавать горячими — со сметаной, зеленью или просто так. Хачапури долго остаются мягкими, поэтому их удобно брать с собой или готовить на несколько дней вперед.
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