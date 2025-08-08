Видео
Так блины мало кто готовит — бендерики с фаршем на завтрак

8 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Бендерики с фаршем. Фото: кадр из видео
Если обычные блины вам надоели — попробуйте приготовить бендерики с фаршем. Этот рецепт откроет знакомое блюдо с новой стороны: тонкое блинное тесто, сочная начинка и аппетитная золотистая корочка. Готовятся просто, а вкус — как в кафе.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • мука — 130 г (1 стакан);
  • молоко — 400 мл. (2 стакана);
  • масло растительное — 2 ст. л.

Для начинки:

  • лук — 1 крупный или 2 средних;
  • мясной фарш — 500 г;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с солью и сахаром. Добавить муку, постепенно вливая молоко, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.

як приготувати млинці
Тесто для блинов. Фото: кадр из видео

Добавить растительное масло и оставить тесто постоять 10-15 минут.

млинці з фаршем
Фарш и лук. Фото: кадр из видео

Параллельно приготовить начинку: лук мелко нарезать и смешать с мясным фаршем. Посолить и поперчить по своему вкусу. Можно добавить немного воды или бульона, чтобы начинка была более сочной.

рецепт млинців з фаршем
Жареные блины. Фото: кадр из видео

На хорошо разогретой сковороде поджарить блины — тонкие, эластичные, чтобы удобно было заворачивать. На каждый блинчик выкладывать начинку и заворачивать конвертиком.

млинці з начинкою
Блины и фарш. Фото: кадр из видео

Обжарить бендерики на сковороде с двух сторон до золотистой корочки или запечь в духовке при 180°C примерно 10-15 минут.

рецепт бендериків на пательні
Жареные бендерики. Фото: кадр из видео

Вкусные, сочные и питательные бендерики — отличный вариант завтрака или перекуса, который придется по вкусу всей семье.

