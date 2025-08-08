Так блины мало кто готовит — бендерики с фаршем на завтрак
Если обычные блины вам надоели — попробуйте приготовить бендерики с фаршем. Этот рецепт откроет знакомое блюдо с новой стороны: тонкое блинное тесто, сочная начинка и аппетитная золотистая корочка. Готовятся просто, а вкус — как в кафе.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- мука — 130 г (1 стакан);
- молоко — 400 мл. (2 стакана);
- масло растительное — 2 ст. л.
Для начинки:
- лук — 1 крупный или 2 средних;
- мясной фарш — 500 г;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца с солью и сахаром. Добавить муку, постепенно вливая молоко, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.
Добавить растительное масло и оставить тесто постоять 10-15 минут.
Параллельно приготовить начинку: лук мелко нарезать и смешать с мясным фаршем. Посолить и поперчить по своему вкусу. Можно добавить немного воды или бульона, чтобы начинка была более сочной.
На хорошо разогретой сковороде поджарить блины — тонкие, эластичные, чтобы удобно было заворачивать. На каждый блинчик выкладывать начинку и заворачивать конвертиком.
Обжарить бендерики на сковороде с двух сторон до золотистой корочки или запечь в духовке при 180°C примерно 10-15 минут.
Вкусные, сочные и питательные бендерики — отличный вариант завтрака или перекуса, который придется по вкусу всей семье.
