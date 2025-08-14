Горячие бутерброды с батоном, яйцом и сыром за 5 минут — быстрый завтрак

Горячие бутерброды. Фото: кадр из видео

Горячие бутерброды с батоном, яйцом и сыром — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда времени совсем мало, а хочется чего-то сытного и вкусного. Хрустящий батон, нежная яичная начинка, расплавленный сыр и сочные помидоры создают отличное сочетание вкусов. Готовятся они всего за 5-7 минут в духовке, поэтому вы сможете насладиться ароматным и горячим завтраком без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

батон — 1 шт.;

яйца (вареные) — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г;

помидоры черри — 5-6 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать батон ломтиками и выложить на застеленный пергаментом противень. Вареные яйца, твердый сыр и чеснок натереть на мелкой терке.

Помидоры и сыр. Фото: кадр из видео

Помидоры черри мелко нарезать и добавить к натертым ингредиентам. Заправить майонезом, посолить и хорошо перемешать.

Батон с начинкой. Фото: кадр из видео

Выложить по 1-2 чайные ложки начинки на каждый ломтик батона.

Бутерброды с начинкой. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой до 200°C духовке 5-7 минут, пока сыр не расплавится, а батон не станет золотистым. Подавать сразу, пока бутерброды горячие и ароматные.

