Горячие бутерброды с батоном, яйцом и сыром за 5 минут — быстрый завтрак

Горячие бутерброды на завтрак за 5 минут — понадобится батон
Горячие бутерброды с батоном, яйцом и сыром — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда времени совсем мало, а хочется чего-то сытного и вкусного. Хрустящий батон, нежная яичная начинка, расплавленный сыр и сочные помидоры создают отличное сочетание вкусов. Готовятся они всего за 5-7 минут в духовке, поэтому вы сможете насладиться ароматным и горячим завтраком без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- батон — 1 шт.;
- яйца (вареные) — 3 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- помидоры черри — 5-6 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Нарезать батон ломтиками и выложить на застеленный пергаментом противень. Вареные яйца, твердый сыр и чеснок натереть на мелкой терке.
Помидоры черри мелко нарезать и добавить к натертым ингредиентам. Заправить майонезом, посолить и хорошо перемешать.
Выложить по 1-2 чайные ложки начинки на каждый ломтик батона.
Выпекать в разогретой до 200°C духовке 5-7 минут, пока сыр не расплавится, а батон не станет золотистым. Подавать сразу, пока бутерброды горячие и ароматные.
