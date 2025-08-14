Видео
Горячие бутерброды на завтрак за 5 минут — понадобится батон

Горячие бутерброды на завтрак за 5 минут — понадобится батон

14 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Горячие бутерброды с батоном, яйцом и сыром за 5 минут — быстрый завтрак
Горячие бутерброды. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак

Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Горячие бутерброды с батоном, яйцом и сыром — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда времени совсем мало, а хочется чего-то сытного и вкусного. Хрустящий батон, нежная яичная начинка, расплавленный сыр и сочные помидоры создают отличное сочетание вкусов. Готовятся они всего за 5-7 минут в духовке, поэтому вы сможете насладиться ароматным и горячим завтраком без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • батон — 1 шт.;
  • яйца (вареные) — 3 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • помидоры черри — 5-6 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать батон ломтиками и выложить на застеленный пергаментом противень. Вареные яйца, твердый сыр и чеснок натереть на мелкой терке.

гарячі буетрброди на сніданок
Помидоры и сыр. Фото: кадр из видео

Помидоры черри мелко нарезать и добавить к натертым ингредиентам. Заправить майонезом, посолить и хорошо перемешать.

бутерброди на сніданок за 5 хвилин
Батон с начинкой. Фото: кадр из видео

Выложить по 1-2 чайные ложки начинки на каждый ломтик батона.

гарчі бутерброди в духовці за 5 хвилин
Бутерброды с начинкой. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой до 200°C духовке 5-7 минут, пока сыр не расплавится, а батон не станет золотистым. Подавать сразу, пока бутерброды горячие и ароматные.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

