Блины с яблоками без сковородки — на завтрак за 5 минут

Блины с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Блины с яблоками без сковородки — легкий семейный завтрак за пять минут. Ароматный корж с ванилью и корицей получается нежным и упругим, его удобно разрезать и свернуть в рулетики. Вкусный сам по себе, с медом или ложкой сметаны.



Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар ванильный — 10 г;

сахар — 20 г;

молоко — 400 мл.;

мука — 250 г;

масло — 30 г;

яблоки — 2-3 шт.

Для подачи:

сахар — 30 г и корица молотая — 5 г;

сливочное масло, мед или сметана.

Способ приготовления

В миске соединить яйца, соль, ванильный сахар и сахар, добавить половину молока и взбить венчиком до однородности.

Тесто и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить просеянную муку и размешать до гладкого теста без комочков. Добавить остальное молоко и масло, еще раз перемешать и дать постоять 5-10 минут. Яблоки очистить и натереть на крупной терке, по желанию сбрызнуть лимонным соком.

Корж с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Противень примерно 38×34 см застелить пергаментом. Вылить тесто и распределить ровным слоем, сверху равномерно выложить яблоки. Выпекать при 180 °C около 30 минут (верх-низ, без конвекции).

Рулеты с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Горячий пласт посыпать смесью сахара и корицы, по желанию сбрызнуть растопленным сливочным маслом. Разрезать на 6 частей, каждую свернуть рулетиком и подать с медом или сметаной.

