Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Блины с яблоками без сковородки за 5 минут на завтрак arrow

Блины с яблоками без сковородки за 5 минут на завтрак

27 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Блины с яблоками без сковородки — на завтрак за 5 минут
Блины с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Блины с яблоками без сковородки — легкий семейный завтрак за пять минут. Ароматный корж с ванилью и корицей получается нежным и упругим, его удобно разрезать и свернуть в рулетики. Вкусный сам по себе, с медом или ложкой сметаны.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

Реклама
Читайте также:
  • яйца — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • сахар — 20 г;
  • молоко — 400 мл.;
  • мука — 250 г;
  • масло — 30 г;
  • яблоки — 2-3 шт.

Для подачи:

  • сахар — 30 г и корица молотая — 5 г;
  • сливочное масло, мед или сметана.

Способ приготовления

В миске соединить яйца, соль, ванильный сахар и сахар, добавить половину молока и взбить венчиком до однородности.

млинці за 5 хвилин
Тесто и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить просеянную муку и размешать до гладкого теста без комочков. Добавить остальное молоко и масло, еще раз перемешать и дать постоять 5-10 минут. Яблоки очистить и натереть на крупной терке, по желанию сбрызнуть лимонным соком.

млинці без сковорідки
Корж с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Противень примерно 38×34 см застелить пергаментом. Вылить тесто и распределить ровным слоем, сверху равномерно выложить яблоки. Выпекать при 180 °C около 30 минут (верх-низ, без конвекции).

що приготувтаи на сніданок
Рулеты с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Горячий пласт посыпать смесью сахара и корицы,  по желанию сбрызнуть растопленным сливочным маслом. Разрезать на 6 частей, каждую свернуть рулетиком и подать с медом или сметаной.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

десерт яблоки рецепт идея для завтрака блины
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации