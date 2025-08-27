Блины с яблоками без сковородки — на завтрак за 5 минут

Блины с яблоками без сковородки за 5 минут на завтрак
Блины с яблоками без сковородки — легкий семейный завтрак за пять минут. Ароматный корж с ванилью и корицей получается нежным и упругим, его удобно разрезать и свернуть в рулетики. Вкусный сам по себе, с медом или ложкой сметаны.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар ванильный — 10 г;
- сахар — 20 г;
- молоко — 400 мл.;
- мука — 250 г;
- масло — 30 г;
- яблоки — 2-3 шт.
Для подачи:
- сахар — 30 г и корица молотая — 5 г;
- сливочное масло, мед или сметана.
Способ приготовления
В миске соединить яйца, соль, ванильный сахар и сахар, добавить половину молока и взбить венчиком до однородности.
Добавить просеянную муку и размешать до гладкого теста без комочков. Добавить остальное молоко и масло, еще раз перемешать и дать постоять 5-10 минут. Яблоки очистить и натереть на крупной терке, по желанию сбрызнуть лимонным соком.
Противень примерно 38×34 см застелить пергаментом. Вылить тесто и распределить ровным слоем, сверху равномерно выложить яблоки. Выпекать при 180 °C около 30 минут (верх-низ, без конвекции).
Горячий пласт посыпать смесью сахара и корицы, по желанию сбрызнуть растопленным сливочным маслом. Разрезать на 6 частей, каждую свернуть рулетиком и подать с медом или сметаной.
