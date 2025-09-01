Видео
Просто овсянка и яблоки — "Коронный" завтрак, как в ресторане

Просто овсянка и яблоки — "Коронный" завтрак, как в ресторане

1 сентября 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Овсяные оладьи с яблоками — рецепт полезного завтрака
Овсяные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор

Овсяные оладьи с яблоками — это настоящий "коронный" завтрак, который сочетает пользу и непревзойденный вкус. Благодаря яблочному пюре оладьи получаются нежными и ароматными, а овсянка добавляет сытности и питательности. Такое блюдо готовится быстро и просто, но выглядит и вкусно так, будто его подали в ресторане.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • овсянка — 1 стакан;
  • яблоки — 4 шт.;
  • вода — 1 стакан;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванилин — щепотка;
  • ореховое масло — 1 ст. л.;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Овсяные хлопья измельчить в блендере до состояния грубой муки (просеивать не нужно). Яблоки очистить от кожуры, превратить в пюре, добавив стакан воды для жидкой консистенции.

що приготувати на сніданок
Тесто на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать яблочное пюре с овсяной мукой, добавить яйца, ванилин и ореховое масло. Замесить тесто до однородности.

оладки з вівсянкою та яблуками
Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Сковородку смазать растительным маслом и разогреть. Жарить оладьи на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон, следя, чтобы они хорошо пропеклись внутри.

