Овсяные оладьи с яблоками — рецепт полезного завтрака

Просто овсянка и яблоки — "Коронный" завтрак, как в ресторане
Овсяные оладьи с яблоками — это настоящий "коронный" завтрак, который сочетает пользу и непревзойденный вкус. Благодаря яблочному пюре оладьи получаются нежными и ароматными, а овсянка добавляет сытности и питательности. Такое блюдо готовится быстро и просто, но выглядит и вкусно так, будто его подали в ресторане.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- овсянка — 1 стакан;
- яблоки — 4 шт.;
- вода — 1 стакан;
- яйца — 2 шт.;
- ванилин — щепотка;
- ореховое масло — 1 ст. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Овсяные хлопья измельчить в блендере до состояния грубой муки (просеивать не нужно). Яблоки очистить от кожуры, превратить в пюре, добавив стакан воды для жидкой консистенции.
Смешать яблочное пюре с овсяной мукой, добавить яйца, ванилин и ореховое масло. Замесить тесто до однородности.
Сковородку смазать растительным маслом и разогреть. Жарить оладьи на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон, следя, чтобы они хорошо пропеклись внутри.
