Овсяные оладьи с яблоками — рецепт полезного завтрака

Овсяные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Овсяные оладьи с яблоками — это настоящий "коронный" завтрак, который сочетает пользу и непревзойденный вкус. Благодаря яблочному пюре оладьи получаются нежными и ароматными, а овсянка добавляет сытности и питательности. Такое блюдо готовится быстро и просто, но выглядит и вкусно так, будто его подали в ресторане.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

овсянка — 1 стакан;

яблоки — 4 шт.;

вода — 1 стакан;

яйца — 2 шт.;

ванилин — щепотка;

ореховое масло — 1 ст. л.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Овсяные хлопья измельчить в блендере до состояния грубой муки (просеивать не нужно). Яблоки очистить от кожуры, превратить в пюре, добавив стакан воды для жидкой консистенции.

Тесто на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать яблочное пюре с овсяной мукой, добавить яйца, ванилин и ореховое масло. Замесить тесто до однородности.

Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Сковородку смазать растительным маслом и разогреть. Жарить оладьи на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон, следя, чтобы они хорошо пропеклись внутри.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.