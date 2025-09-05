Відео
Млинці на воді на сніданок — знадобиться 2 яйця та 250 г борошна

Млинці на воді на сніданок — знадобиться 2 яйця та 250 г борошна

5 вересня 2025 05:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Млинці на воді — рецепт приготування простого сніданку
Млинці з джемом. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ніжні та ароматні млинці на воді — ідеальний варіант для швидкого сніданку. Вони виходять тонкими, м’якими та універсальними: їх можна подавати як із солодкими топінгами, так і з ситними начинками.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • вода — 500 мл.;
  • борошно — 250 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • соняшникова олія — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — щіпка.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю до легкої піни. Влити воду кімнатної температури та ретельно перемішати.

млинці на воді
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати просіяне борошно невеликими порціями, збиваючи віничком, щоб тісто стало однорідним без грудочок. В кінці влити соняшникову олію та ще раз перемішати. Консистенція тіста має бути рідкою, схожою на нежирні вершки. Якщо воно занадто густе — додати трохи води, якщо рідке — підсипати борошна.

як приготувати млинці на воді
Приготування млинців. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку добре розігріти та змастити олією лише перед першим млинцем. Налити ополоником невелику порцію тіста, розподілити його по сковорідці обертаючи. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, потім обережно перевернути і підрум’янити з іншого боку.

рецепт млинців на воді
Готові млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові млинці викладати стопкою на тарілку, накривати рушничком, щоб залишалися м’якими та теплими. Подавати можна з медом, сметаною, варенням або з будь-якою улюбленою начинкою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

 

Сніданок рецепт варення ідея для сніданку млинці
