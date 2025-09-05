Млинці на воді — рецепт приготування простого сніданку

Млинці з джемом. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжні та ароматні млинці на воді — ідеальний варіант для швидкого сніданку. Вони виходять тонкими, м’якими та універсальними: їх можна подавати як із солодкими топінгами, так і з ситними начинками.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

вода — 500 мл.;

борошно — 250 г;

цукор — 3 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

соняшникова олія — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — щіпка.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю до легкої піни. Влити воду кімнатної температури та ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати просіяне борошно невеликими порціями, збиваючи віничком, щоб тісто стало однорідним без грудочок. В кінці влити соняшникову олію та ще раз перемішати. Консистенція тіста має бути рідкою, схожою на нежирні вершки. Якщо воно занадто густе — додати трохи води, якщо рідке — підсипати борошна.

Приготування млинців. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку добре розігріти та змастити олією лише перед першим млинцем. Налити ополоником невелику порцію тіста, розподілити його по сковорідці обертаючи. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, потім обережно перевернути і підрум’янити з іншого боку.

Готові млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові млинці викладати стопкою на тарілку, накривати рушничком, щоб залишалися м’якими та теплими. Подавати можна з медом, сметаною, варенням або з будь-якою улюбленою начинкою.

