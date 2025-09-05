Млинці на воді — рецепт приготування простого сніданку

Млинці на воді на сніданок — знадобиться 2 яйця та 250 г борошна
Ніжні та ароматні млинці на воді — ідеальний варіант для швидкого сніданку. Вони виходять тонкими, м’якими та універсальними: їх можна подавати як із солодкими топінгами, так і з ситними начинками.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- вода — 500 мл.;
- борошно — 250 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- соняшникова олія — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — щіпка.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю до легкої піни. Влити воду кімнатної температури та ретельно перемішати.
Додати просіяне борошно невеликими порціями, збиваючи віничком, щоб тісто стало однорідним без грудочок. В кінці влити соняшникову олію та ще раз перемішати. Консистенція тіста має бути рідкою, схожою на нежирні вершки. Якщо воно занадто густе — додати трохи води, якщо рідке — підсипати борошна.
Сковорідку добре розігріти та змастити олією лише перед першим млинцем. Налити ополоником невелику порцію тіста, розподілити його по сковорідці обертаючи. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки, потім обережно перевернути і підрум’янити з іншого боку.
Готові млинці викладати стопкою на тарілку, накривати рушничком, щоб залишалися м’якими та теплими. Подавати можна з медом, сметаною, варенням або з будь-якою улюбленою начинкою.
