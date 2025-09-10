Відео
Смачний сніданок за 10 хвилин — рецепт лаваша з сиром

Смачний сніданок за 10 хвилин — рецепт лаваша з сиром

10 вересня 2025 05:01
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Лаваш із сиром на сніданок — швидкий рецепт за 10 хвилин
Лаваш з сиром. Фото: кадр з відео
Лаваш із сиром — це ідеальний варіант швидкого сніданку, коли часу обмаль. Хрусткі трикутні конвертики з ніжною сирною начинкою готуються за лічені хвилини та дарують справжнє відчуття домашнього тепла й затишку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • домашній сир — 200 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • лаваш — 3 шт.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати домашній сир, натертий твердий сир і яйця. Додати сіль та перець до свого смаку, добре перемішати.

рецепт сніданку
Натертий сир. Фото: кадр з відео

Лаваш нарізати на квадрати, викласти по ложці начинки та загорнути трикутними конвертиками.

що приготувати на сніданок
Лаваш та начинка. Фото: кадр з відео

Викладати їх на розігріту сковорідку з краплею олії й обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки.

рецепт лаваша з сиром
Лаваш на пельні. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими — вони виходять хрусткими зовні й ніжними всередині. Такий сніданок готується всього за 10 хвилин, але смакує як улюблена домашня випічка.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок рецепт кисломолочний сир лаваш рецепт сніданка
