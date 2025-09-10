Лаваш із сиром на сніданок — швидкий рецепт за 10 хвилин

Лаваш з сиром. Фото: кадр з відео

Лаваш із сиром — це ідеальний варіант швидкого сніданку, коли часу обмаль. Хрусткі трикутні конвертики з ніжною сирною начинкою готуються за лічені хвилини та дарують справжнє відчуття домашнього тепла й затишку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

домашній сир — 200 г;

сир твердий — 100 г;

яйця — 2 шт.;

сіль, перець — до свого смаку;

лаваш — 3 шт.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати домашній сир, натертий твердий сир і яйця. Додати сіль та перець до свого смаку, добре перемішати.

Натертий сир. Фото: кадр з відео

Лаваш нарізати на квадрати, викласти по ложці начинки та загорнути трикутними конвертиками.

Лаваш та начинка. Фото: кадр з відео

Викладати їх на розігріту сковорідку з краплею олії й обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки.

Лаваш на пельні. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими — вони виходять хрусткими зовні й ніжними всередині. Такий сніданок готується всього за 10 хвилин, але смакує як улюблена домашня випічка.

