Хачапури за 5 минут на жидком тесте — быстрый рецепт приготовления

Хачапури на жидком тесте. Фото: smakuiemo.com.ua

Хотите приготовить вкусный завтрак за считанные минуты? Попробуйте хачапури за 5 минут на жидком тесте — это идеальное блюдо, когда нет времени долго стоять у плиты. Сырная начинка, аппетитная корочка и мягкое тесто делают этот рецепт настоящим спасением.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1/4 ч. л.;

мука — 2 ст. л.;

твердый сыр — 50 г.

Способ приготовления

В миске взбить яйцо со сметаной и щепоткой соли. Добавить разрыхлитель и муку, тщательно перемешать до однородного состояния. Консистенция теста должна быть жидкой, похожей на тесто для блинов.

Приготовление хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть и смазать растительным маслом. Вылить половину теста, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

На готовый корж положить тертый сыр, а сверху сразу вылить оставшееся тесто. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне, пока верхняя часть не схватится, а сыр не растает.

Готовые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернуть хачапури и подрумянить еще с другой стороны. Подавать горячим, нарезав кусочками.

