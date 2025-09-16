Видео
Хачапури за 5 минут на жидком тесте — рецепт для завтрака

16 сентября 2025 05:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Хачапури за 5 минут на жидком тесте — быстрый рецепт приготовления
Хачапури на жидком тесте. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Хотите приготовить вкусный завтрак за считанные минуты? Попробуйте хачапури за 5 минут на жидком тесте — это идеальное блюдо, когда нет времени долго стоять у плиты. Сырная начинка, аппетитная корочка и мягкое тесто делают этот рецепт настоящим спасением.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • твердый сыр — 50 г.

Способ приготовления

В миске взбить яйцо со сметаной и щепоткой соли. Добавить разрыхлитель и муку, тщательно перемешать до однородного состояния. Консистенция теста должна быть жидкой, похожей на тесто для блинов.

рецепт хачапурі
Приготовление хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть и смазать растительным маслом. Вылить половину теста, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

рецеп лінивого хачапурі
Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

На готовый корж положить тертый сыр, а сверху сразу вылить оставшееся тесто. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне, пока верхняя часть не схватится, а сыр не растает.

рецепт хачапурі на рідкому тісті
Готовые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернуть хачапури и подрумянить еще с другой стороны. Подавать горячим, нарезав кусочками.

