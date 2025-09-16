Хачапури за 5 минут на жидком тесте — быстрый рецепт приготовления

Хачапури за 5 минут на жидком тесте — рецепт для завтрака
Хотите приготовить вкусный завтрак за считанные минуты? Попробуйте хачапури за 5 минут на жидком тесте — это идеальное блюдо, когда нет времени долго стоять у плиты. Сырная начинка, аппетитная корочка и мягкое тесто делают этот рецепт настоящим спасением.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- твердый сыр — 50 г.
Способ приготовления
В миске взбить яйцо со сметаной и щепоткой соли. Добавить разрыхлитель и муку, тщательно перемешать до однородного состояния. Консистенция теста должна быть жидкой, похожей на тесто для блинов.
Сковородку хорошо разогреть и смазать растительным маслом. Вылить половину теста, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
На готовый корж положить тертый сыр, а сверху сразу вылить оставшееся тесто. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне, пока верхняя часть не схватится, а сыр не растает.
Перевернуть хачапури и подрумянить еще с другой стороны. Подавать горячим, нарезав кусочками.
