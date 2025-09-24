Сніданок за 5 хвилин — рецепт оригінальних оладок з яйцем та сиром

Оладки з яйцем. Фото: кадр з відео

Смачний сніданок за п'ять хвилин — це оригінальна ідея для ранку, коли хочеться швидко та смачно. Оладки з хлібом, салямі та овочами виходять ніжними всередині й рум’яними зовні, а жовток із сиром додає їм особливого смаку. Така страва неодмінно стане улюбленою у вашому меню, адже поєднує простоту, ситність і незвичну подачу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Янюк.

Вам знадобиться:

хліб — 150 г;

салямі — 100 г;

сир твердий — 30 г;

зелена цибуля — 20 г;

молоко — 100 мл.;

яйця — 4 шт.;

броколі — 70 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Хліб подрібнити у крихту та змішати з нарізаною салямі, подрібненою зеленою цибулею, відвареною броколі та натертим сиром.

Броколі та яйця. Фото: кадр з відео

Додати яйця, влити молоко, приправити сіллю й перцем. Ретельно перемішати, щоб маса була однорідною.

Оладки на пательні. Фото: кадр з відео

Розігріти пательню з невеликою кількістю олії, викладати ложкою тісто та смажити оладки до рум’яної скоринки з обох боків.

Яєчні жовтки. Фото: кадр з відео

На кожну оладку обережно викласти сирий жовток і посипати тертим сиром. Накрити кришкою та готувати ще 2–3 хвилини, поки сир розплавиться, а жовток злегка схопиться. Подавати гарячими, прикрасивши свіжою зеленню.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

