Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Сніданок за 5 хвилин — новий рецепт страви, яку ви ще не готували

Сніданок за 5 хвилин — новий рецепт страви, яку ви ще не готували

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 05:04
Сніданок за 5 хвилин — рецепт оригінальних оладок з яйцем та сиром
Оладки з яйцем. Фото: кадр з відео

Смачний сніданок за п'ять хвилин — це оригінальна ідея для ранку, коли хочеться швидко та смачно. Оладки з хлібом, салямі та овочами виходять ніжними всередині й рум’яними зовні, а жовток із сиром додає їм особливого смаку. Така страва неодмінно стане улюбленою у вашому меню, адже поєднує простоту, ситність і незвичну подачу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Янюк

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • хліб — 150 г;
  • салямі — 100 г;
  • сир твердий — 30 г;
  • зелена цибуля — 20 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • яйця — 4 шт.;
  • броколі — 70 г;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Хліб подрібнити у крихту та змішати з нарізаною салямі, подрібненою зеленою цибулею, відвареною броколі та натертим сиром.

рецепт оладок з броколі
Броколі та яйця. Фото: кадр з відео

Додати яйця, влити молоко, приправити сіллю й перцем. Ретельно перемішати, щоб маса була однорідною.

оладки на сніданок з броколі
Оладки на пательні. Фото: кадр з відео

Розігріти пательню з невеликою кількістю олії, викладати ложкою тісто та смажити оладки до рум’яної скоринки з обох боків.

рецепт оладок з броколі на сніданок
Яєчні жовтки. Фото: кадр з відео

На кожну оладку обережно викласти сирий жовток і посипати тертим сиром. Накрити кришкою та готувати ще 2–3 хвилини, поки сир розплавиться, а жовток злегка схопиться. Подавати гарячими, прикрасивши свіжою зеленню.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яйця рецепт оладки броколі ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації