Зеленые помидоры на зиму фаршированные чесноком – пошаговый рецепт

Зеленые помидоры. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зеленые помидоры на зиму, оформленные в виде тюльпанов, станут не только вкусной закуской, но и настоящим украшением вашего стола. Этот оригинальный рецепт поражает своим видом и необычным сочетанием вкусов, превращая обычные помидоры в кулинарное искусство.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

помидоры 4 кг;

лук 0,5 кг;

чеснок 200 г;

горький перец 3-4 шт;

перец горошком;

укроп;

петрушка.

Для маринада:

вода 2,5л;

сахар 300 г;

уксус(9%) 200 г;

соль 40 г.

Способ приготовления

Помидоры нужно помыть, лук нарезать колечками.

Лук и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Каждый помидор надрезать крест на крест. Внутрь помидора положить головку чеснока и колечко горького перца.

Фаршированные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для маринада в воду добавить соль, сахар, 9% уксус. Тщательно перемешать и довести до кипения.

Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банки кладем зонтики укропа, лука и перца. Затем кладем помидоры. Залить маринадом и поставить банки для стерилизации. С момента закипания стирилизовать 20 минут.

Зеленые помидоры. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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