Зеленые помидоры на зиму фаршированные чесноком – пошаговый рецепт

Зеленые помидоры на зиму фаршированные чесноком — выглядят, как тюльпаны
Зеленые помидоры на зиму, оформленные в виде тюльпанов, станут не только вкусной закуской, но и настоящим украшением вашего стола. Этот оригинальный рецепт поражает своим видом и необычным сочетанием вкусов, превращая обычные помидоры в кулинарное искусство.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- помидоры 4 кг;
- лук 0,5 кг;
- чеснок 200 г;
- горький перец 3-4 шт;
- перец горошком;
- укроп;
- петрушка.
Для маринада:
- вода 2,5л;
- сахар 300 г;
- уксус(9%) 200 г;
- соль 40 г.
Способ приготовления
Помидоры нужно помыть, лук нарезать колечками.
Каждый помидор надрезать крест на крест. Внутрь помидора положить головку чеснока и колечко горького перца.
Для маринада в воду добавить соль, сахар, 9% уксус. Тщательно перемешать и довести до кипения.
На дно банки кладем зонтики укропа, лука и перца. Затем кладем помидоры. Залить маринадом и поставить банки для стерилизации. С момента закипания стирилизовать 20 минут.
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