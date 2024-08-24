Зелені помідори на зиму фаршировані часником — покроковий рецепт

Зелені помідори на зиму фаршировані часником — мають вигляд, як тюльпани
Зелені помідори на зиму, оформлені у вигляді тюльпанів, стануть не лише смачною закускою, а й справжньою окрасою вашого столу. Цей оригінальний рецепт вражає своїм виглядом та незвичайним поєднанням смаків, перетворюючи звичайні помідори на витвір кулінарного мистецтва.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- помідори 4 кг;
- цибуля 0,5 кг;
- часник 200 г;
- гіркий перець 3-4 шт;
- перець горошком;
- кріп;
- петрушка.
Для маринада:
- вода 2,5 л;
- цукор 300 г;
- оцет(9%) 200 г;
- сіль 40 г.
Спосіб приготування
Помідори потрібно помити, цибулю нарізати кільцями.
Кожний помідор надрізати хрест на хрест. В середину помідора покласти головку часника та колечко гіркого перцю.
Для маринаду до води додати сіль, цукор, 9% оцет. Ретельно перемішати та довести до кипіння.
На дно банки кладемо парасольки кропу, цибулю та перець. Потім кладемо помідори. Залити маринадом та поставити банки для стерилізації. З моменту закипання стирилізувати 20 хвилин.
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