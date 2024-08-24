Зелені помідори на зиму фаршировані часником — покроковий рецепт

Зелені помідори. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Зелені помідори на зиму, оформлені у вигляді тюльпанів, стануть не лише смачною закускою, а й справжньою окрасою вашого столу. Цей оригінальний рецепт вражає своїм виглядом та незвичайним поєднанням смаків, перетворюючи звичайні помідори на витвір кулінарного мистецтва.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

помідори 4 кг;

цибуля 0,5 кг;

часник 200 г;

гіркий перець 3-4 шт;

перець горошком;

кріп;

петрушка.

Для маринада:

вода 2,5 л;

цукор 300 г;

оцет(9%) 200 г;

сіль 40 г.

Спосіб приготування

Помідори потрібно помити, цибулю нарізати кільцями.

Цибуля та помідори. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Кожний помідор надрізати хрест на хрест. В середину помідора покласти головку часника та колечко гіркого перцю.

Фаршировані помідори. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для маринаду до води додати сіль, цукор, 9% оцет. Ретельно перемішати та довести до кипіння.

Помідори в банках. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банки кладемо парасольки кропу, цибулю та перець. Потім кладемо помідори. Залити маринадом та поставити банки для стерилізації. З моменту закипання стирилізувати 20 хвилин.

Зелені помідори. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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