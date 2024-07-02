Как приготовить желе из красной смородины – пошаговое приготовление

Желе из красной смородины. Фото: Freepik

Смородиновое варенье получается максимально натуральное, густое и аппетитное, которое так и хочется попробовать. Это удивительный рецепт, который обязательно нужно сохранить.

Рецепт обуликовали Instagram на странице diali_cooking.

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Вам понадобится:

смородины 1 кг;

сахар 500 г;

пакет желфикса.

Способ приготовления

Смородину не нужно очищать от веточек, только промыть. Выложить в кастрюлю, добавить 50 г сахара и проварить 3 минуты, чтобы ягоды хорошо пустили сок.

Красная смородина. Фото: instagram diali_cooking

Затем перетираем через сито мякоть и ставим еще раз на огонь.

Красная смородина и сахар. Фото: instagram diali_cooking

Желфикс смешиваем с 2 ст. л. сахара и добавляем в ягоды. Перемешиваем и кипятим 3 минуты от момента закипания.

Красная смородина. Фото: instagram diali_cooking

Переливаем в чистые банки (с желфиксом стерилизовать их не нужно).

Приготовление желе. Фото: instagram diali_cooking

Оставляем до полного охлаждения и можем пробовать.

Приготовление желе. Фото: instagram diali_cooking

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