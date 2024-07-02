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Желе из красной смородины за три минуты — самый простой и вкусный рецепт

2 июля 2024 08:30
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Как приготовить желе из красной смородины – пошаговое приготовление
Желе из красной смородины. Фото: Freepik
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Смородиновое варенье получается максимально натуральное, густое и аппетитное, которое так и хочется попробовать. Это удивительный рецепт, который обязательно нужно сохранить.

Рецепт обуликовали Instagram на странице diali_cooking.

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Вам понадобится:

  • смородины 1 кг;
  • сахар 500 г;
  • пакет желфикса.

Способ приготовления

Смородину не нужно очищать от веточек, только промыть. Выложить в кастрюлю, добавить 50 г сахара и проварить 3 минуты, чтобы ягоды хорошо пустили сок.

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Красная смородина. Фото: instagram diali_cooking

Затем перетираем через сито мякоть и ставим еще раз на огонь.

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Красная смородина и сахар. Фото: instagram diali_cooking

Желфикс смешиваем с 2 ст. л. сахара и добавляем в ягоды. Перемешиваем и кипятим 3 минуты от момента закипания.

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Красная смородина. Фото: instagram diali_cooking

Переливаем в чистые банки (с желфиксом стерилизовать их не нужно).

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Приготовление желе. Фото: instagram diali_cooking

Оставляем до полного охлаждения и можем пробовать.

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Приготовление желе. Фото: instagram diali_cooking

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