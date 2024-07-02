Как приготовить желе из красной смородины – пошаговое приготовление

Желе из красной смородины за три минуты — самый простой и вкусный рецепт
Смородиновое варенье получается максимально натуральное, густое и аппетитное, которое так и хочется попробовать. Это удивительный рецепт, который обязательно нужно сохранить.
Рецепт обуликовали Instagram на странице diali_cooking.
Вам понадобится:
- смородины 1 кг;
- сахар 500 г;
- пакет желфикса.
Способ приготовления
Смородину не нужно очищать от веточек, только промыть. Выложить в кастрюлю, добавить 50 г сахара и проварить 3 минуты, чтобы ягоды хорошо пустили сок.
Затем перетираем через сито мякоть и ставим еще раз на огонь.
Желфикс смешиваем с 2 ст. л. сахара и добавляем в ягоды. Перемешиваем и кипятим 3 минуты от момента закипания.
Переливаем в чистые банки (с желфиксом стерилизовать их не нужно).
Оставляем до полного охлаждения и можем пробовать.
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