Як приготувати желе зі червоної смородини — покрокове приготування

Желе з червоної смородини за три хвилини — найпростіший і найсмачніший рецепт
Порічкове варення виходить максимально натуральне, густе та апетитне, яке так і кортить скуштувати. Це дивовижний рецепт, який обов'язково потрібно берегти.
Рецепт оублікували Instagram на сторінці diali_cooking.
Вам знадобиться:
- порічки 1 кг;
- цукор 500 г;
- пакет желфіксу.
Спосіб приготування
Порічки не потрібно очищати від гілочок, лише промити. Викласти у каструлю, додати 50 г цукру і про варити 3 хвилини, щоб ягоди добре пустили сік.
Потім перетираємо через сито мʼякоть і ставимо ще раз на вогонь.
Желфікс змішуємо із 2 ст. л. цукру та додаємо до ягід. Перемішуємо і ще кипʼятимо 3 хвилини від моменту закипання.
Переливаємо у чисті банки (із Желфіксом стерилізувати їх не потрібно).
Залишаємо до повного охолодження і можемо смакувати.
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