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Желе з червоної смородини за три хвилини — найпростіший і найсмачніший рецепт

2 липня 2024 08:30
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Ольга Савчук
Редактор
Як приготувати желе зі червоної смородини — покрокове приготування
Желе з червоної смородини. Фото: Freepik
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Порічкове варення виходить максимально натуральне, густе та апетитне, яке так і кортить скуштувати. Це дивовижний рецепт, який обов'язково потрібно берегти. 

Рецепт оублікували Instagram на сторінці diali_cooking

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Вам знадобиться: 

  • порічки 1 кг;
  • цукор 500 г;
  • пакет желфіксу.

Спосіб приготування 

Порічки не потрібно очищати від гілочок, лише промити. Викласти у каструлю, додати 50 г цукру і про варити 3 хвилини, щоб ягоди добре пустили сік.

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Червона смородина. Фото: instagram diali_cooking

Потім перетираємо через сито мʼякоть і ставимо ще раз на вогонь.

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Червона смородина та цукор. Фото: instagram diali_cooking

Желфікс змішуємо із 2 ст. л. цукру та додаємо до ягід. Перемішуємо і ще кипʼятимо 3 хвилини від моменту закипання.

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Червона смородина. Фото: instagram diali_cooking

Переливаємо у чисті банки (із Желфіксом стерилізувати їх не потрібно).

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Приготування желе. Фото: instagram diali_cooking

Залишаємо до повного охолодження і можемо смакувати.

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Приготування желе. Фото: instagram diali_cooking

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