Як приготувати желе зі червоної смородини — покрокове приготування

Желе з червоної смородини. Фото: Freepik

Порічкове варення виходить максимально натуральне, густе та апетитне, яке так і кортить скуштувати. Це дивовижний рецепт, який обов'язково потрібно берегти.

Рецепт оублікували Instagram на сторінці diali_cooking.

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Вам знадобиться:

порічки 1 кг;

цукор 500 г;

пакет желфіксу.

Спосіб приготування

Порічки не потрібно очищати від гілочок, лише промити. Викласти у каструлю, додати 50 г цукру і про варити 3 хвилини, щоб ягоди добре пустили сік.

Червона смородина. Фото: instagram diali_cooking

Потім перетираємо через сито мʼякоть і ставимо ще раз на вогонь.

Червона смородина та цукор. Фото: instagram diali_cooking

Желфікс змішуємо із 2 ст. л. цукру та додаємо до ягід. Перемішуємо і ще кипʼятимо 3 хвилини від моменту закипання.

Червона смородина. Фото: instagram diali_cooking

Переливаємо у чисті банки (із Желфіксом стерилізувати їх не потрібно).

Приготування желе. Фото: instagram diali_cooking

Залишаємо до повного охолодження і можемо смакувати.

Приготування желе. Фото: instagram diali_cooking

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