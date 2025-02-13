Желейные конфеты-сердечки ко Дню Валентина — всего 4 ингредиента

Конфеты в форме сердечек. Фото: Freepik

Хотите приятно удивить любимых на День Святого Валентина? Приготовьте домашние желейные конфеты в форме сердечек! Вам понадобится всего 4 ингредиента и 20 минут — и вы получите вкусный, полезный и красивый десерт без лишнего сахара.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Valeriia Veligura.

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Вам понадобится (примерно 55 шт. конфет):

ягоды (вишня, клубника или другие) — 300 г;

вода — 150 мл;

агар-агар — 7 г;

мед или натуральный сироп — 25-50 мл;

коллагеновый нектар (по желанию) — 60 мл.

Способ приготовления

Ягоды (свежие или размороженные) взбить блендером, затем перетереть через сито, чтобы избавиться от косточек и крупных кусочков. В кастрюле соединить воду и агар-агар, довести до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Варить 5 минут.

Измельченные ягоды. Фото: скриншот @yummy.lera

Добавить ягодное пюре, мед или сироп, перемешать и держать на огне еще 2 минуты. Снять с плиты, дать немного остыть до теплого состояния.

Ягодное пюре. Фото: скриншот @yummy.lera

Добавить коллагеновый нектар, тщательно перемешать. Разлить массу по силиконовым формочкам и поставить в холодильник на 1 час.

Приготовление конфет. Фото: скриншот @yummy.lera

Готовые желейки вынуть из форм и наслаждаться полезным и вкусным десертом.

Готовые конфеты. Фото: скриншот @yummy.lera

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