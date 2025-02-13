Желейні цукерки-сердечка до Дня Валентина — всього 4 інгредієнти

Желейні сердечка до Дня закоханих — 4 інгредієнта + 20 хв
Хочете приємно здивувати коханих на День Святого Валентина? Приготуйте домашні желейні цукерки у формі сердечок! Вам знадобиться лише 4 інгредієнти та 20 хвилин — і ви отримаєте смачний, корисний та красивий десерт без зайвого цукру.
Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Valeriia Veligura.
Вам знадобиться (приблизно 55 шт. цукерок):
- ягоди (вишня, полуниця або інші) — 300 г;
- вода — 150 мл;
- агар-агар — 7 г;
- мед або натуральний сироп — 25-50 мл;
- колагеновий нектар (за бажанням) — 60 мл.
Спосіб приготування
Ягоди (свіжі або розморожені) збити блендером, потім перетерти через сито, щоб позбутися кісточок і великих шматочків. У каструлі з'єднати воду та агар-агар, довести до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Варити 5 хвилин.
Додати ягідне пюре, мед або сироп, перемішати й тримати на вогні ще 2 хвилини. Зняти з плити, дати трохи охолонути до теплого стану.
Додати колагеновий нектар, ретельно перемішати. Розлити масу по силіконових формочках і поставити в холодильник на 1 годину.
Готові желейки вийняти з форм і насолоджуватися корисним та смачним десертом.
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