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Желейні сердечка до Дня закоханих — 4 інгредієнта + 20 хв

13 лютого 2025 19:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Желейні цукерки-сердечка до Дня Валентина — всього 4 інгредієнти
Цукерки у формі сердечок. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете приємно здивувати коханих на День Святого Валентина? Приготуйте домашні желейні цукерки у формі сердечок! Вам знадобиться лише 4 інгредієнти та 20 хвилин — і ви отримаєте смачний, корисний та красивий десерт без зайвого цукру.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Valeriia Veligura

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Вам знадобиться (приблизно 55 шт. цукерок):

  • ягоди (вишня, полуниця або інші) — 300 г;
  • вода — 150 мл;
  • агар-агар — 7 г;
  • мед або натуральний сироп — 25-50 мл;
  • колагеновий нектар (за бажанням) — 60 мл.

Спосіб приготування

Ягоди (свіжі або розморожені) збити блендером, потім перетерти через сито, щоб позбутися кісточок і великих шматочків. У каструлі з'єднати воду та агар-агар, довести до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Варити 5 хвилин.

як приготувати желейні цукерки
Подрібнені ягоди. Фото: скриншот @yummy.lera

Додати ягідне пюре, мед або сироп, перемішати й тримати на вогні ще 2 хвилини. Зняти з плити, дати трохи охолонути до теплого стану.

як приготувати корисні желейні цукерки
Ягідне пюре. Фото: скриншот @yummy.lera

Додати колагеновий нектар, ретельно перемішати. Розлити масу по силіконових формочках і поставити в холодильник на 1 годину.

як приготувати желейні цукерки без цукру
Приготування цукерок. Фото: скриншот @yummy.lera

Готові желейки вийняти з форм і насолоджуватися корисним та смачним десертом. 

як приготувати корисні желейні цукерки без цукру
Готові цукерки. Фото: скриншот @yummy.lera

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