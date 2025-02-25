От чего зависит цвет желтка — бледно-желтый или оранжевый

Яичный желток. Фото: Freepik

Бледно-желтый или насыщенно-оранжевый — цвет яичного желтка может многое рассказать о его качестве. От чего он зависит и действительно ли яркий желток полезнее? Разбираемся в деталях!

Новини.LIVE расскажут, от чего зависит цвет яичного желтка и почему это важно.

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Когда мы разбиваем яйцо на сковородку или добавляем его в выпечку, сразу обращаем внимание на желток. Он может быть бледно-желтым, ярко-желтым или даже насыщенно-оранжевым.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Многие считают, что чем темнее желток, тем полезнее яйцо. Но действительно ли это так? Давайте разберемся, от чего зависит цвет яичного желтка, что он означает и влияет ли на качество продукта.

Что определяет цвет желтка?

Оттенок яичного желтка зависит прежде всего от рациона курицы. Если птица получает достаточное количество каротиноидов — природных пигментов, которые содержатся в растениях, желток приобретает более насыщенный, оранжевый оттенок.

Корма, делающие желток более темным:

Кукуруза

Морковь

Листовая зелень (люцерна, крапива, шпинат)

Паприка

Красный перец

Цветы ноготков (календулы)

Если же курица питается преимущественно пшеницей или соевыми кормами, желток будет бледно-желтым, ведь в таких продуктах мало каротиноидов.

Влияет ли цвет желтка на пользу яйца?

Существует популярный миф, что темный желток полезнее светлого. На самом деле, цвет желтка не является показателем питательной ценности яйца.

Содержание белка, витаминов и минералов в яйцах не зависит от цвета желтка, а больше определяется условиями содержания курицы и ее рационом.

Однако желтки с более насыщенным цветом действительно могут содержать больше каротиноидов, которые полезны для зрения и кожи. Но эта разница не является значительной.

Можно ли подделать яркий цвет желтка?

Куриные яйца и желток. Фото: Freepik

Да, производители кормов давно нашли способ влиять на цвет желтка. В птицефабриках специально добавляют в корм красители на основе каротиноидов (натуральных или синтетических), чтобы яйца выглядели более привлекательными для покупателей.

Как понять, что желток окрашен искусственно?

Если у всех яиц одинаковый, неестественно яркий оттенок.

Если желток слишком плотный и словно "резиновый".

Если при растирании желток оставляет ярко-оранжевый отпечаток на тарелке.

У домашних кур цвет желтка обычно может немного отличаться в зависимости от времени года и корма.

Как выбрать лучшие яйца?

Обращайте внимание на источник. Лучше всего покупать яйца у проверенных фермеров или производителей, которые указывают, чем питаются их куры.

Смотрите на маркировку. Самыми полезными считаются яйца от кур свободного выгула (пометка "0" или "1" на скорлупе).

Проверяйте свежесть. Опустите яйцо в воду: свежее яйцо утонет, а старое — всплывет вверх.

Вывод: какой желток лучше?

Цвет желтка не является главным показателем качества яйца. Бледно-желтый или оранжевый — оба варианта могут быть полезными, если яйцо свежее и получено от здоровой курицы. Темный желток не всегда означает, что яйцо качественнее, ведь на птицефабриках его цвет могут искусственно усиливать.

Главное — выбирать яйца от надежных производителей, обращать внимание на условия содержания кур и не вестись на яркий цвет, как на признак лучшего качества.

Что еще стоит знать украинцам

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Также мы писали, что стоимость фермерских куриных яиц взлетела до небес. Цена упаковки от торговой марки "Шаничи" (категория С0) составляла 99 грн в Сильпо, а в некоторых других супермаркетах показатель достиг уровня 119 грн за десяток яиц.