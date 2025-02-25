Від чого залежить колір жовтка — блідо-жовтий чи помаранчевий

Яєчний жовток. Фото: Freepik

Блідо-жовтий або насичено-помаранчевий — колір яєчного жовтка може багато розповісти про його якість. Від чого він залежить і чи дійсно яскравий жовток корисніший? Розбираємося в деталях!

Новини.LIVE розкажуть, від чого залежить колір яєчного жовтка і чому це важливо.

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Коли ми розбиваємо яйце на сковорідку або додаємо його до випічки, одразу звертаємо увагу на жовток. Він може бути блідо-жовтим, яскраво-жовтим чи навіть насичено-помаранчевим.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що чим темніший жовток, тим корисніше яйце. Але чи це справді так? Давайте розберемося, від чого залежить колір яєчного жовтка, що він означає і чи впливає на якість продукту.

Що визначає колір жовтка?

Відтінок яєчного жовтка залежить насамперед від раціону курки. Якщо птах отримує достатню кількість каротиноїдів — природних пігментів, які містяться в рослинах, жовток набуває більш насиченого, помаранчевого відтінку.

Корми, що роблять жовток темнішим:

Кукурудза

Морква

Листова зелень (люцерна, кропива, шпинат)

Паприка

Червоний перець

Квіти нагідок (календули)

Якщо ж курка харчується переважно пшеницею або соєвими кормами, жовток буде блідо-жовтим, адже в таких продуктах мало каротиноїдів.

Чи впливає колір жовтка на користь яйця?

Існує популярний міф, що темний жовток корисніший за світлий. Насправді, колір жовтка не є показником поживної цінності яйця.

Вміст білка, вітамінів і мінералів у яйцях не залежить від кольору жовтка, а більше визначається умовами утримання курки та її раціоном.

Проте жовтки з більш насиченим кольором дійсно можуть містити більше каротиноїдів, які корисні для зору та шкіри. Але ця різниця не є значною.

Чи можна підробити яскравий колір жовтка?

Курячі яйця та жовток. Фото: Freepik

Так, виробники кормів давно знайшли спосіб впливати на колір жовтка. У птахофабриках спеціально додають у корм барвники на основі каротиноїдів (натуральних або синтетичних), щоб яйця виглядали привабливішими для покупців.

Як зрозуміти, що жовток пофарбований штучно?

Якщо у всіх яєць однаковий, неприродно яскравий відтінок.

Якщо жовток занадто щільний і немов "гумовий".

Якщо при розтиранні жовток залишає яскраво-оранжевий відбиток на тарілці.

У домашніх курей колір жовтка зазвичай може трохи відрізнятися залежно від пори року та корму.

Як вибрати найкращі яйця?

Звертайте увагу на джерело. Найкраще купувати яйця у перевірених фермерів або виробників, які вказують, чим харчуються їхні кури.

Дивіться на маркування. Найкориснішими вважаються яйця від курей вільного вигулу (позначка "0" або "1" на шкаралупі).

Перевіряйте свіжість. Опустіть яйце у воду: свіже яйце потоне, а старе — спливе догори.

Висновок: який жовток кращий?

Колір жовтка не є головним показником якості яйця. Блідо-жовтий або помаранчевий — обидва варіанти можуть бути корисними, якщо яйце свіже та отримане від здорової курки. Темний жовток не завжди означає, що яйце якісніше, адже на птахофабриках його колір можуть штучно підсилювати.

Головне — обирати яйця від надійних виробників, звертати увагу на умови утримання курей і не вестися на яскравий колір, як на ознаку найкращої якості.

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Нагадаємо, витрати українців на продукти харчування зростуть у 2025 році. Вартість товарів штовхатиме вгору інфляція, яка в січні вийшла за очікувану межу. Овочі, хліб і крупи дорожчатимуть повільніше за м'ясо, молокопродукти та сири, але змін не уникнути.

Також ми писали, що вартість фермерських курячих яєць злетіла до небес. Ціна упаковки від торгової марки "Шаничі" (категорія С0) становила 99 грн у Сільпо, а в деяких інших супермаркетах показник досяг рівня 119 грн за десяток яєць.