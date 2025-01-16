Влажный Львовский пирог с кофе и шоколадом — идеальная выпечка к чаю

"Львовский" пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Влажный "Львовский" пирог с кофе и шоколадом — это настоящее наслаждение для ценителей изысканной выпечки. Ароматный, нежный и с приятной влажностью — такой десерт станет изюминкой вашего чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль;

сахар — 200 г;

масло — 160 мл;

мука — 300 г;

какао — 20 г;

разрыхлитель — 15 г;

растворимый кофе — 1 ч. л.;

молоко — 250 мл;

растворимый кофе.

Для шоколадного соуса:

молоко — 300 мл;

сахар — 80 г;

растворимый кофе — 2 ч. л.;

кукурузный крахмал — 10 г.

Дополнительно:

миндальные хлопья.

Способ приготовления

Взбить яйца миксером со щепоткой соли и сахаром до пышной и светлой массы. Влить растительное масло, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить миксером до однородности. В стакане растворить кофе в молоке, тщательно перемешать. Влить кофейную смесь в тесто и хорошо перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания смазать мягким маслом, присыпать мукой. Вылить тесто в форму. Выпекать в духовке при температуре 170 °C в течение 30 минут.

Пирог и глазурь. Фото: gospodynka.com.ua

Для шоколадного соуса в кастрюле с толстым дном смешать молоко, сахар, кофе и крахмал. Поставить на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Готовой корж проколоть деревянной палочкой, равномерно полить шоколадным соусом. Посыпать миндальными хлопьями.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

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