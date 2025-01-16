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Со вкусом кофе и шоколада — влажный "Львовский" пирог к чаю

16 января 2025 03:07
Марина Евтягина - Редактор
Влажный Львовский пирог с кофе и шоколадом — идеальная выпечка к чаю
"Львовский" пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Влажный "Львовский" пирог с кофе и шоколадом — это настоящее наслаждение для ценителей изысканной выпечки. Ароматный, нежный и с приятной влажностью — такой десерт станет изюминкой вашего чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль;
  • сахар — 200 г;
  • масло — 160 мл;
  • мука — 300 г;
  • какао — 20 г;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • растворимый кофе — 1 ч. л.;
  • молоко — 250 мл;
  • растворимый кофе.

Для шоколадного соуса:

  • молоко — 300 мл;
  • сахар — 80 г;
  • растворимый кофе — 2 ч. л.;
  • кукурузный крахмал — 10 г.

Дополнительно:

  • миндальные хлопья.

Способ приготовления

Взбить яйца миксером со щепоткой соли и сахаром до пышной и светлой массы. Влить растительное масло, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить миксером до однородности. В стакане растворить кофе в молоке, тщательно перемешать. Влить кофейную смесь в тесто и хорошо перемешать.

рецепт вкусного Львовского пирога
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания смазать мягким маслом, присыпать мукой. Вылить тесто в форму. Выпекать в духовке при температуре 170 °C в течение 30 минут.

как приготовить Львовский пирог
Пирог и глазурь. Фото: gospodynka.com.ua

Для шоколадного соуса в кастрюле с толстым дном смешать молоко, сахар, кофе и крахмал. Поставить на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая.

рецепт очень вкусного пирога да чая
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Готовой корж проколоть деревянной палочкой, равномерно полить шоколадным соусом. Посыпать миндальными хлопьями.

влажный львовский пирог
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

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Львов рецепты кофе чай пирог десерт шоколад

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