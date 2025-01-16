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Зі смаком кави та шоколаду — вологий "Львівський" пиріг до чаю

16 січня 2025 03:07
Марина Євтягіна - Редактор
Вологий Львівський пиріг із кавою та шоколадом — ідеальна випічка до чаю
"Львівський" пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Вологий "Львівський" пиріг із кавою та шоколадом — це справжня насолода для поціновувачів вишуканої випічки. Ароматний, ніжний та з приємною вологістю — такий десерт стане родзинкою вашого чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль;
  • цукор — 200 г;
  • олія — 160 мл;
  • борошно — 300 г;
  • какао — 20 г;
  • розпушувач — 15 г;
  • розчинна кава — 1 ч. л.;
  • молоко 250 мл;
  • розчинна кава. 

Для шоколадного соусу: 

  • молоко — 300 мл;
  • цукор — 80 г;
  • розчинна кава — 2 ч. л.;
  • кукурудзяний крохмаль 10 г.

Додатково:

  • мигдальні пластівці. 

Спосіб приготування

Збити яйця міксером з дрібкою солі та цукром до пишної та світлої маси. Влити олію, перемішати. Просіяти борошно, какао та розпушувач, замісити міксером до однорідності. У склянці розчинити каву в молоці, ретельно перемішати. Влити кавову суміш у тісто та добре перемішати.

рецепт смачного Львівського пирога
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання змастити м’яким маслом, присипати борошном. Вилити тісто у форму. Випікати в духовці при температурі 170 °C протягом 30 хвилин.

як приготувати Львівський пиріг
Пиріг та глазур. Фото: gospodynka.com.ua

Для шоколадного соусу в каструлі з товстим дном змішати молоко, цукор, каву та крохмаль. Поставити на вогонь, довести до кипіння, постійно помішуючи.

рецепт дуже смачного пирога да чаю
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий корж проколоти дерев’яною паличкою, рівномірно полити шоколадним соусом. Посипати мигдальними пластівцями.

вологий львівський пиріг
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

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