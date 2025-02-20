Зимний салат со свеклой и квашеными огурцами — польза в каждой ложке

Зимний салат со свеклой и квашеными огурцами — польза и вкус
Простое и полезное блюдо, которое разнообразит зимнее меню! Сочетание свеклы, квашеных огурцов и фасоли делает этот салат не только вкусным, но и питательным. Готовится легко, а вкус прекрасно дополняет любой обед или ужин.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла — 1 шт.;
- консервированная фасоль — 1/2 банки;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- французская горчица — 1/2 ч. л;
- подсолнечное или оливковое масло — по вкусу;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- свежий укроп — небольшой пучок.
Способ приготовления
Свеклу отварить до мягкости или запечь в духовке, что сделает ее вкус более насыщенным. Остудить, очистить и натереть на крупной терке.
Маринованные огурцы нарезать соломкой или кубиками, а укроп измельчить ножом.
Для заправки смешать в глубокой миске французскую горчицу (или обычную), пропущенный через пресс чеснок, подсолнечное или оливковое масло. Добавить черный молотый перец и хорошо перемешать.
В салатницу выложить натертую свеклу, консервированную фасоль, нарезанные огурцы и укроп. Полить заправкой, перемешать и при необходимости досолить.
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