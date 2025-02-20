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Зимний салат со свеклой и квашеными огурцами — польза и вкус

20 февраля 2025 12:07
Марина Евтягина - Редактор
Зимний салат со свеклой и квашеными огурцами — польза в каждой ложке
Зимний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Простое и полезное блюдо, которое разнообразит зимнее меню! Сочетание свеклы, квашеных огурцов и фасоли делает этот салат не только вкусным, но и питательным. Готовится легко, а вкус прекрасно дополняет любой обед или ужин.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свекла — 1 шт.;
  • консервированная фасоль — 1/2 банки;
  • маринованные огурцы — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • французская горчица — 1/2 ч. л;
  • подсолнечное или оливковое масло — по вкусу;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • свежий укроп — небольшой пучок.

Способ приготовления

Свеклу отварить до мягкости или запечь в духовке, что сделает ее вкус более насыщенным. Остудить, очистить и натереть на крупной терке.

Маринованные огурцы нарезать соломкой или кубиками, а укроп измельчить ножом.

Для заправки смешать в глубокой миске французскую горчицу (или обычную), пропущенный через пресс чеснок, подсолнечное или оливковое масло. Добавить черный молотый перец и хорошо перемешать.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В салатницу выложить натертую свеклу, консервированную фасоль, нарезанные огурцы и укроп. Полить заправкой, перемешать и при необходимости досолить.

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