Зимний салат со свеклой и квашеными огурцами — польза в каждой ложке

Зимний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Простое и полезное блюдо, которое разнообразит зимнее меню! Сочетание свеклы, квашеных огурцов и фасоли делает этот салат не только вкусным, но и питательным. Готовится легко, а вкус прекрасно дополняет любой обед или ужин.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла — 1 шт.;

консервированная фасоль — 1/2 банки;

маринованные огурцы — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

французская горчица — 1/2 ч. л;

подсолнечное или оливковое масло — по вкусу;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

свежий укроп — небольшой пучок.

Способ приготовления

Свеклу отварить до мягкости или запечь в духовке, что сделает ее вкус более насыщенным. Остудить, очистить и натереть на крупной терке.

Маринованные огурцы нарезать соломкой или кубиками, а укроп измельчить ножом.

Для заправки смешать в глубокой миске французскую горчицу (или обычную), пропущенный через пресс чеснок, подсолнечное или оливковое масло. Добавить черный молотый перец и хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В салатницу выложить натертую свеклу, консервированную фасоль, нарезанные огурцы и укроп. Полить заправкой, перемешать и при необходимости досолить.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.