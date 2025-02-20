Зимовий салат з буряком та квашеними огірками — користь у кожній ложці

Зимовий салат з буряком та квашеними огірками — користь і смак
Проста та корисна страва, яка урізноманітнить зимове меню! Поєднання буряка, квашених огірків і квасолі робить цей салат не лише смачним, а й поживним. Готується легко, а смак чудово доповнює будь-який обід чи вечерю.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк — 1 шт.;
- консервована квасоля — 1/2 банки;
- мариновані огірки — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- французька гірчиця — 1/2 ч. л.;
- соняшникова або оливкова олія — на смак;
- сіль, чорний мелений перець — на смак;
- свіжий кріп — невеликий пучок.
Спосіб приготування
Буряк відварити до м’якості або запекти в духовці, що зробить його смак більш насиченим. Остудити, очистити та натерти на великій тертці.
Мариновані огірки нарізати соломкою або кубиками, а кріп подрібнити ножем.
Для заправки змішати у глибокій мисці французьку гірчицю (або звичайну), пропущений через прес часник, соняшникову або оливкову олію. Додати чорний мелений перець і добре перемішати.
У салатницю викласти натертий буряк, консервовану квасолю, нарізані огірки та кріп. Полити заправкою, перемішати та за необхідності досолити.
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