Зимовий салат з буряком та квашеними огірками — користь у кожній ложці

Зимовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Проста та корисна страва, яка урізноманітнить зимове меню! Поєднання буряка, квашених огірків і квасолі робить цей салат не лише смачним, а й поживним. Готується легко, а смак чудово доповнює будь-який обід чи вечерю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк — 1 шт.;

консервована квасоля — 1/2 банки;

мариновані огірки — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

французька гірчиця — 1/2 ч. л.;

соняшникова або оливкова олія — на смак;

сіль, чорний мелений перець — на смак;

свіжий кріп — невеликий пучок.

Спосіб приготування

Буряк відварити до м’якості або запекти в духовці, що зробить його смак більш насиченим. Остудити, очистити та натерти на великій тертці.

Мариновані огірки нарізати соломкою або кубиками, а кріп подрібнити ножем.

Для заправки змішати у глибокій мисці французьку гірчицю (або звичайну), пропущений через прес часник, соняшникову або оливкову олію. Додати чорний мелений перець і добре перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У салатницю викласти натертий буряк, консервовану квасолю, нарізані огірки та кріп. Полити заправкою, перемішати та за необхідності досолити.

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