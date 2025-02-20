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Зимовий салат з буряком та квашеними огірками — користь і смак

20 лютого 2025 12:07
Марина Євтягіна - Редактор
Зимовий салат з буряком та квашеними огірками — користь у кожній ложці
Зимовий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Проста та корисна страва, яка урізноманітнить зимове меню! Поєднання буряка, квашених огірків і квасолі робить цей салат не лише смачним, а й поживним. Готується легко, а смак чудово доповнює будь-який обід чи вечерю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • буряк — 1 шт.;
  • консервована квасоля — 1/2 банки;
  • мариновані огірки — 2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • французька гірчиця — 1/2 ч. л.;
  • соняшникова або оливкова олія — на смак;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак;
  • свіжий кріп — невеликий пучок.

Спосіб приготування

Буряк відварити до м’якості або запекти в духовці, що зробить його смак більш насиченим. Остудити, очистити та натерти на великій тертці.

Мариновані огірки нарізати соломкою або кубиками, а кріп подрібнити ножем.

Для заправки змішати у глибокій мисці французьку гірчицю (або звичайну), пропущений через прес часник, соняшникову або оливкову олію. Додати чорний мелений перець і добре перемішати.

рецепт салата з буряком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У салатницю викласти натертий буряк, консервовану квасолю, нарізані огірки та кріп. Полити заправкою, перемішати та за необхідності досолити.

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