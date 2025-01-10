Оладьи из творога, которые никогда не опадают — идеальный завтрак по простому рецепту

Смешайте творог, яйца и муку — завтрак за 15 минут
Смешать творог, яйца и муку — секрет этих оладий, которые не опадают никогда. Простой и проверенный рецепт для идеального завтрака, который покорит вас своей нежностью и легкостью в приготовлении.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 500 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- ваниль — по вкусу;
- мука — 4 ст. л. + для присыпки и панировки.
Для начинки:
- сахар — 0,5 ч. л.;
- крахмал - 0,5 ч. л. (для одного сырника с ягодами);
- вишни;
- черная смородина;
- шоколад.
Способ приготовления
Перетереть творог вилкой или измельчить блендером. Добавить соль, сахар, ваниль, перемешать. Просеять муку, добавить к творожной массе и замесить тесто. Оставить тесто отдохнуть на 10-15 минут.
Разделить тесто на кусочки, сформировать шарики. Раскатать шарики руками в лепешки. Положить внутрь сахар, крахмал, выложить ягоды или кусочки шоколада. Залепить края, сформировать шарики, слегка прижать сверху.
Разогреть растительное масло на сковороде. Обжарить сырники с обеих сторон до золотистой корочки. Вторую сторону жарить под крышкой. Выложить сырники на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
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