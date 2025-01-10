Оладьи из творога, которые никогда не опадают — идеальный завтрак по простому рецепту

Сырники с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать творог, яйца и муку — секрет этих оладий, которые не опадают никогда. Простой и проверенный рецепт для идеального завтрака, который покорит вас своей нежностью и легкостью в приготовлении.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог — 500 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

ваниль — по вкусу;

мука — 4 ст. л. + для присыпки и панировки.

Для начинки:

сахар — 0,5 ч. л.;

крахмал - 0,5 ч. л. (для одного сырника с ягодами);

вишни;

черная смородина;

шоколад.

Способ приготовления

Перетереть творог вилкой или измельчить блендером. Добавить соль, сахар, ваниль, перемешать. Просеять муку, добавить к творожной массе и замесить тесто. Оставить тесто отдохнуть на 10-15 минут.

Сырники и вишни. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на кусочки, сформировать шарики. Раскатать шарики руками в лепешки. Положить внутрь сахар, крахмал, выложить ягоды или кусочки шоколада. Залепить края, сформировать шарики, слегка прижать сверху.

Сырники на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть растительное масло на сковороде. Обжарить сырники с обеих сторон до золотистой корочки. Вторую сторону жарить под крышкой. Выложить сырники на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Сырники с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

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